EUPATI-España advierte sobre la "problemática" a la hora de reclutar pacientes en España para ensayos clínicos

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Academia Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica (EUPATI-España) ha advertido este viernes sobre la "problemática" que existe en España a la hora de reclutar pacientes para ensayos clínicos, motivo por el que ha lanzado la campaña 'RECLUT@'.

Aunque España se ha convertido en "líder europeo en la realización de ensayos clínicos", EUPATI ha señalado la existencia de dificultades para reclutar pacientes para estas investigaciones, que se produce tanto por las dificultades logísticas como la complicación de la coordinación, e incluso la negativa de algunos pacientes.

El hecho de no querer participar en estos ensayos tiene que ver por la falta de información veraz sobre lo que es y qué implica un ensayo clínico, una comunicación eficiente con el profesional sanitario, así como la persistencia de tabúes en torno a su seguridad.

Esta iniciativa, apoyada por GSK, pretende visibilizar la importancia de participar en los ensayos clínicos e impulsar el reclutamiento de pacientes, para lo que se han elaborado una serie de vídeos testimoniales de pacientes y de la sociedad, a través de los que busca conocer qué sabe la ciudadanía sobre los ensayos clínicos, cómo poder participar en uno de ellos y si sabe los motivos de por qué participar.

Del mismo modo, la organización acercará la investigación a la sociedad, mientras elimina los "falsos mitos" existentes en torno a los ensayos clínicos, mediante un lenguaje cercano para el público general.

Con las respuestas obtenidas por parte de la población, EUPATI realizará un análisis para conocer en profundidad los motivos por los que se da un bajo nivel de reclutamiento en España.