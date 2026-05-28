Un estudio vincula los antibióticos de amplio espectro con peores resultados en pacientes con mieloma múltiple

Archivo - Imagen de recurso de células de mieloma múltiple. - NEMES LASZLO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional multicéntrica ha demostrado por primera vez que la administración de antibióticos de amplio espectro, antes de iniciar un tratamiento con anticuerpos biespecíficos -una forma avanzada de inmunoterapia-, se asocia con peores resultados clínicos en pacientes con mieloma múltiple.

La investigación, liderada por el Hospital 12 de Octubre y la Universidad Complutense de Madrid, destaca que el impacto negativo se debería a una alteración profunda en el equilibrio de las bacterias del intestino (microbiota).

El estudio, publicado en el 'Journal for ImmunoTherapy of Cancer', analizó a 237 pacientes adultos de seis centros académicos de Europa y Estados Unidos. Los resultados indican que aquellos pacientes que recibieron antibióticos en los 30 días previos al inicio de la inmunoterapia presentaron una menor supervivencia y un mayor riesgo de recaída.

Los antibióticos eliminan bacterias beneficiosas que producen ácidos grasos de cadena corta, como los géneros 'Roseburia' y 'Eubacterium', los cuales son fundamentales para regular el sistema inmunitario. Esta alteración de la microbiota tendría un efecto negativo sobre la eficacia de la inmunoterapia en estos pacientes con mieloma múltiple.

Así, los resultados de este estudio destacan que la probabilidad de supervivencia al año fue del 60 por ciento en pacientes expuestos a antibióticos de amplio espectro frente al 77 por ciento en quienes no los recibieron; en cuanto a la supervivencia sin progresión del mieloma, la diferencia fue aún más acusada, de un 26 por ciento en el grupo de antibióticos frente al 53 por ciento en el grupo no expuesto. Con respecto a las recaídas, el 68 por ciento de los pacientes tratados previamente con antibióticos recayeron al cabo de un año, en comparación con el 43 por ciento del grupo no expuesto.

Además, los pacientes que tomaron antibióticos mostraron niveles significativamente más bajos de células T (un tipo crucial de glóbulos blancos) y una menor concentración de algunas citoquinas, moléculas esenciales para que el cuerpo combata el cáncer.

Asimismo, cada día adicional de uso de antibióticos de amplio espectro incrementó el riesgo de muerte en un 15 por ciento y el riesgo de progresión de la enfermedad en un 9 por ciento.

"Los pacientes con mieloma múltiple tienen un riesgo muy alto de infecciones debido a su enfermedad y a los tratamientos, por lo que los antibióticos siguen siendo una herramienta vital e indispensable para su seguridad. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren la necesidad de un uso más selectivo y una reevaluación cuidadosa de estos fármacos antes de la inmunoterapia", ha señalado Magdalena Corona, del Servicio de Hematología y co-primera autora del estudio.

Por su parte, el doctor Roberto García-Vicente, del Instituto de Investigación i+12 y co-primer autor del trabajo, indica que "la investigación abre también la puerta a nuevas estrategias, para preservar o restaurar la microbiota intestinal, con el fin de optimizar la eficacia de las terapias más modernas y mejorar la supervivencia de los pacientes con mieloma".

Este trabajo ha contado con la colaboración de la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, el Hospital German Trias i Pujol, el Hospital Universitario de Würzburg y la Universidad de California San Francisco.