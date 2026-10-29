Un estudio valida que la sangre de capilares es "igual de efectiva" para detectar casos de dopaje que la venosa

Análisis de una muestra. - HMRIB

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Laboratorio Antidopaje de Catalunya, dependiente del Hospital del Mar Research Institute (Hmrib), ha validado la toma de muestras de sangre capilar como herramienta "igual de efectiva" para detectar potenciales casos de dopaje que la tradicional muestra de sangre venosa.

El trabajo, publicado en la revista 'Medicine & Science in Sports & Exercise', ha analizado más de 200 muestras de ambos tipos procedentes de deportistas de 12 disciplinas, incluyendo atletismo, piragüismo, remo, natación, taekwondo y ciclismo, entre otros, informa el Hmrib en un comunicado de este jueves.

Los resultados indican una "alta concordancia" en los parámetros más relevantes que se usan en el pasaporte biológico de los deportistas, que permite la detección de dopaje, lo que muestra la viabilidad de usar la sangre capilar en la lucha contra este tipo de prácticas.

Las muestras de sangre capilar recogen menos sangre las muestras venosas, y con el sistema validado, puede tomarlas cualquier persona "con una formación mínima", mientras que con el sistema tradicional era necesaria formación sanitaria.

El 81% de deportistas participantes valoraron la facilidad del nuevo sistema, y un 90% aseguraron no haber sentido dolor con él.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) está "valorando" los diferentes sistemas para tomar este tipo de muestras y aplicarlos en la práctica antidopaje.