Un estudio valida un procedimiento para detectar el Alzheimer con un pinchazo en el dedo

Archivo - Una mujer y un hombre de edad avanzada con bastón. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por Ace Alzheimer Center Barcelona ha validado un procedimiento que permite detectar signos temprandos de Alzheimer mediante una punción en el dedo.

El proyecto, denominado Drop-Ad y publicado en la revista científica 'Nature Medicine', ha analizado 6 poblaciones distintas en diferentes etapas de Alzheimer y 1 cohorte de personas con síndrome de Down, con un total de 337 participantes, informa Ace Alzheimer en un comunicado de este miércoles.

En concreto, el trabjo valida la cuantificación de proteínas como p-tau217, GFAP y NfL en sangre capilar seca, con una precisión diagnóstica del 86%.

El director de la Unidad de Ensayos Clínicos de Ace Alzheimer Center, Xavier Morató, ha señalado que el método podría acelerar la identificación de personas en riesgo de sufrir la enfermedad, agilizando su derivación a las unidades especializadas donde se realizarían pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico.

"El objetivo es democratizar el acceso al diagnóstico precoz. Cuanto antes se detecte la enfermedad, más eficaz puede ser cualquier intervención farmacológica o no farmacológica, y mejor se puede planificar la atención del paciente", ha apuntado.

UN MÉTODO MENOS INVASIVO

Hasta ahora, la confirmación de la patología amiloide requería punción lumbar o neuroimagen molecular, procedimientos "invasivos, costosos y con acceso limitado".

Recientemente, la detección de los biomarcadores en plasma está adquiriendo "una sensibilidad y especificidad comparables con los métodos considerados hasta ahora de referencia", como LCR o PET amiloide, y ya existen en Europa tests para analizar los biomarcadores plasmáticos aprobados.