Un estudio revela que la vacuna antigripal de alta dosis es beneficiosa para los pacientes inmunodeprimidos

Vacuna. Archivo. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las personas inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de infectarse y de sufrir una enfermedad grave por gripe. Ahora, un estudio de la Universidad de Granada (UGR) demuestra que, para este tipo de pacientes, la vacuna de alta carga genera mayor inmunogenicidad, sin comprometer la seguridad de quien la recibe, que la dosis estándar.

La investigación apoya la necesidad de utilizar esta inyección en dicha población vulnerable tras un metanálisis que incluye 16 ensayos clínicos.

"Los pacientes inmunodeprimidos son habitualmente excluidos de los ensayos clínicos de vacunas, por lo que no se conoce la efectividad e inmunogenicidad de muchas de ellas en este grupo de personas", explica el investigador de la Facultad de Medicina de la UGR Mario Rivera Izquierdo, firmante del estudio.

Las personas inmunodeprimidas tienen más posibilidades de acabar hospitalizadas cuando sufren gripe y se enfrentan a secuelas y a una mayor probabilidad de fallecer por la enfermedad. Para ellas, las vacunas convencionales son menos efectivas.

En 2020 se desarrolló la vacuna antigripal de alta carga (alta dosis) con el objetivo de mejorar la protección de los pacientes mayores.

En la actualidad, se administra únicamente a mayores de 80 años en Andalucía. Este estudio sugiere que podría tener beneficios también para los pacientes inmunodeprimidos.

El trabajo científico se ha publicado en la revista Journal of Infection, referencia en el área de enfermedades infecciosas. Los investigadores esperan que tenga implicaciones en las recomendaciones y estrategias de vacunación futuras.