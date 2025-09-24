Un estudio revela que la economía circular en los centros sanitarios avanza, pero su implementación aún es parcial

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Directivos de la Salud (Fundación SEDISA), con la colaboración de Ambu, ha presentado este miércoles un nuevo estudio que indica que, aunque existe una creciente concienciación sobre la sostenibilidad en las organizaciones sanitarias, la implementación de estrategias de economía circular aún es parcial y a menudo depende de la iniciativa local.

De hecho, el 71 por ciento de los centros sanitarios en España incorpora objetivos medioambientales en sus planes estratégicos, sin embargo solo el 37 por ciento cuenta con estructuras técnicas específicas de sostenibilidad, lo que limita la ejecución efectiva de estos objetivos.

Así lo refleja el 'Estudio Implantación de la Economía Circular en las Organizaciones Sanitarias en España', que analiza el grado de incorporación de criterios de sostenibilidad y circularidad en el sistema sanitario. El Estudio, basado en un sondeo de percepción en el que han participado 100 profesionales de toda España, recoge propuestas estratégicas para avanzar hacia un modelo sanitario circular, eficiente y sostenible.

"Estamos en un momento clave para transformar el sistema sanitario desde la sostenibilidad, y la Economía Circular es una herramienta esencial para lograr un modelo más eficiente, resiliente y responsable. Este estudio marca una hoja de ruta basada en evidencias y compromiso profesional", ha indicado el presidente de la Fundación SEDISA, Joaquín Estévez.

El Estudio recoge un total de 20 medidas a modo de hoja de ruta para la implantación de la economía circular en las organizaciones sanitarias en ocho áreas: gobernanza, planificación y cultura organizacional, trabajo transversal, compra pública y cadena de suministro, infraestructura, logística y movilidad, productos y tecnología sanitaria, colaboración e innovación y marco internacional.

"Se debe comenzar por medidas de alto impacto visual y baja complejidad para afianzar la cultura circular en los centros. Asimismo, es imprescindible incorporar la sostenibilidad como eje estratégico transversal en los planes institucionales", ha agregado Estévez.

IMPLANTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS

Según el centenar de profesionales que han participado en el sondeo de percepción, con representatividad de todas las comunidades autónomas y perfiles profesionales. Respecto a la experiencia en el cargo, la mayoría (70%) indicó llevar más de 5 años en su posición actual.

En relación a las áreas más prioritarias de la economía circular, según el Estudio, son la gestión de residuos (66% tratamiento, 62% reciclaje, 56% reducción de generación), la eficiencia energética (60% reducción de consumo), el ahorro de agua (52%) y la reducción de la huella de carbono (51%).

"Aunque la mayoría dispone de objetivos, menos del 50 por ciento mide sus avances con indicadores específicos, lo que limita la capacidad de evaluar el impacto real y avanzar hacia mejoras continuas. Según los resultados del Estudio, se utilizan principalmente métricas sobre consumo de agua, energía, papel, gestión de residuos y huella de carbono, pero falta estandarización y homogeneidad", ha resaltado Susana Reverter, jefa de Sostenibilidad y Agenda 2030 del Hospital Universitario La Paz y miembro del Comité Asesor del Estudio.

El Estudio también recaba datos sobre compras y contratación sostenible y, en este sentido, el 51 por ciento de los centros aplica criterios ambientales en compras, aunque su peso suele representar apenas un 0-20 por ciento frente a coste o calidad técnica.

"Las categorías mejor valoradas incluyen vehículos de bajas emisiones, eficiencia energética en equipos médicos, consumibles reutilizables y eficiencia en infraestructuras", explica Reverter.

Según los resultados, solo un 37 por ciento de los hospitales cuenta con certificaciones oficiales de sostenibilidad, si bien los profesionales identifican como principales beneficios la reducción de residuos (puntuación de 8,7 sobre 10), la eficiencia energética (8,6 sobre 10), la disminución de la huella de carbono (8,5 sobre 10) y el ahorro de agua (8,3 sobre 10).

El Estudio pone de relieve, además, las principales dificultades para implantar la economía circular. En este sentido son: la baja concienciación del personal sanitario (puntuación de 8,5 sobre 10), escaso liderazgo directivo (8,4 sobre 10), carencia de formación especializada (8,1 sobre 10) y rigidez de las infraestructuras (8,0/10).

"Frente a esto, los hospitales reciclan principalmente papel, envases y residuos biosanitarios, el 70 por ciento de los profesionales está dispuesto a modificar sus flujos de trabajo para facilitar el reciclaje, y un 60 por ciento aceptaría sobrecostes moderados en productos sostenibles", hace hincapié Susana Reverter.

"Además, el 84 por ciento muestra interés en participar en proyectos piloto de reciclaje en colaboración con la industria, confirmando una alta predisposición al cambio", ha manifestado Reverter.

En cuanto a diferencias por perfil profesional, el Estudio concluye que los gestores y personal administrativo son quienes más conocimiento tienen sobre objetivos estratégicos e indicadores de sostenibilidad, mientras que los profesionales asistenciales muestran mayor desconocimiento (hasta un 65% en certificaciones).