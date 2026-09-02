Un estudio relaciona el inicio temprano de estatinas con un menor riesgo de demencia

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MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inicio temprano de estatinas después del diagnóstico de diabetes tipo 2 se asocia con un menor riesgo de demencia, según un estudio realizado por expertos del Hospital Universitario de Copenhague, Dinamarca y presentado en el Congreso ESC 2026 (Munich, Alemania) y publicado en 'The Lancet Regional Health - Europe'.

Se prevé que la carga de la demencia aumente con el envejecimiento de la población. Ante la falta de tratamientos eficaces, la prevención es una prioridad urgente. Según la Comisión de The Lancet, casi la mitad de los casos de demencia podrían prevenirse teóricamente eliminando 14 factores de riesgo.

"Detectar y tratar los niveles elevados de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) desde la mediana edad es uno de esos factores de riesgo destacados", explica el doctor Tummas Ternhamar, del Hospital Universitario de Copenhague, Dinamarca. El experto señala que esto podría ser particularmente importante en pacientes con diabetes tipo 2, ya que los niveles elevados de LDL-C son frecuentes en estas personas y la diabetes es un factor de riesgo destacado para el deterioro cognitivo y la demencia.

"Planteamos la hipótesis de que el inicio temprano del tratamiento con estatinas para reducir el colesterol LDL tras el diagnóstico de diabetes tipo 2 podría estar asociado con un menor riesgo de demencia", aporta el doctor Ternhamar. "Y lo comprobamos en un amplio estudio a nivel nacional utilizando métodos de análisis que simulan un ensayo aleatorizado y reducen algunos de los sesgos asociados con los estudios observacionales", señala.

A partir de los registros daneses, se identificaron 132.585 personas sin tratamiento previo con estatinas que desarrollaron diabetes tipo 2 entre 2006 y 2019, con seguimiento hasta finales de 2021. Se revisaron los historiales médicos en busca de diagnósticos de demencia de cualquier causa. Se utilizó un diseño de ponderación por censura clonal para analizar la incidencia de demencia en pacientes que no iniciaron tratamiento con estatinas en los cinco años posteriores al diagnóstico, en aquellos que lo iniciaron precozmente en el primer año y en aquellos que lo iniciaron tardíamente entre uno y cinco años después del diagnóstico.

Durante un seguimiento medio de 7,1 años, el 2,7% de los pacientes desarrolló demencia. En comparación con no iniciar el tratamiento con estatinas, el inicio temprano del tratamiento se asoció con un riesgo relativo de demencia un 15% menor a lo largo de 10 años. El inicio tardío del tratamiento con estatinas se asoció con un riesgo relativo de demencia un 10% menor a lo largo de 10 años. Los resultados fueron similares en mujeres y hombres.

El doctor Ternhamar concluye: "En personas que desarrollan diabetes tipo 2, las estatinas se asociaron con un menor riesgo de demencia, especialmente en quienes iniciaron el tratamiento precozmente. Las estatinas parecen estar infrautilizadas en pacientes con diabetes tipo 2, a pesar de sus efectos protectores contra las enfermedades cardiovasculares. Nuestros hallazgos sugieren otra razón potencialmente importante para garantizar que los pacientes con diabetes tipo 2 y niveles elevados de colesterol LDL reciban tratamiento con estatinas de forma oportuna".