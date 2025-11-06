Un estudio plantea tratar el cáncer de próstata durante seis meses, en lugar de dos años, tras la cirugía

Archivo - Imagen de recurso de una prueba PSA para cáncer de próstata. - JARUN011/ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'URONCOR 06-24', que se desarrolla en 17 hospitales españoles, busca demostrar que un tratamiento hormonal de 6 meses tras la cirugía del cáncer de próstata puede ser tan eficaz como el de 24 meses, reduciendo además los efectos secundarios asociados a una mayor duración.

Coincidiendo con Movember, el mes internacional de concienciación sobre la salud masculina, los científicos han querido compartir datos sobre este ensayo, promovido por la iniciativa de investigación de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (IRAD-SEOR). Hasta el momento se han incorporado más de 240 pacientes, aunque se espera llegar hasta los 534.

Este tratamiento hormonal, que se administra junto con radioterapia cuando la enfermedad vuelve a mostrar actividad tras la operación, puede ser eficaz, pero también conlleva efectos secundarios importantes: fatiga persistente, pérdida de masa muscular y ósea, alteraciones metabólicas y sexuales, impacto emocional y riesgos cardiovasculares. Reducir su duración podría mejorar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes.

Según los investigadores, los primeros resultados son muy alentadores. En la mayoría de los casos, la evolución de los pacientes ha sido positiva, con un buen control de la enfermedad y sin que se hayan producido efectos secundarios graves. Estos datos refuerzan la posibilidad de que el tratamiento más corto pueda ser una alternativa eficaz y mejor tolerada para muchos hombres.

"Estamos viendo que los pacientes toleran bien el tratamiento más corto, sin complicaciones importantes, y con un buen control de la enfermedad. Si se confirma en los próximos análisis, estaremos ante una oportunidad real de mejorar la atención y reducir el impacto del tratamiento en la vida diaria de los pacientes", ha explicado Felipe Couñago, investigador principal del estudio y director médico de GenesisCare España.

El ensayo ha recibido el respaldo de la comunidad científica con tres becas IRAD-SEOR en los últimos cuatro años. La más reciente fue entregada este mes de noviembre durante el simposio nacional de la sociedad científica. 'URONCOR 06-24' está registrado en ClinicalTrials.gov (NCT05781217), y se espera que sus conclusiones podrían tener un papel clave en la futura actualización de las guías clínicas internacionales.

"Contar con 17 centros trabajando juntos en un objetivo común es un ejemplo del gran nivel científico que tenemos en España. Este tipo de estudios no solo buscan avanzar en el tratamiento, también demuestran nuestra capacidad para liderar proyectos que pueden cambiar la práctica clínica", ha añadido Couñago.