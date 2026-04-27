Un estudio multicéntrico nacional muestra que el plasma frío mejora la cicatrización y reduce dolor de úlceras venosas - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de especialistas ha llevado a cabo un estudio multicéntrico de ámbito nacional que ha mostrado que el plasma frío mejora la cicatrización y reduce el dolor de las úlceras venosas, por lo que esta tecnología se destaca como segura y útil para la reducción de forma inmediata de la carga bacteriana de las mismas.

En este trabajo, en el que han participado científicos de la Clínica Universidad de Navarra y los hospitales General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Universitario Clínico San Carlos de la capital de España y Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se ha aplicado directamente sobre la lesión un chorro de plasma frío atmosférico generado con aire ambiente con un gran efecto vasodilatador.

"Aplicamos un 'spray' muy controlado de aire activado eléctricamente para reducir las bacterias y favorecer la cicatrización sin calentar ni dañar la herida", ha concretado el director del Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del primero de estos centros, el doctor Bernardo Hontanilla, quien ha añadido que "el plasma es el cuarto estado de la materia que, en este caso, se presenta como un gas tratado con energía eléctrica para que tenga efecto terapéutico".

EFECTO BACTERICIDA QUE NO AFECTA A LAS CÉLULAS SANAS

Al respecto, esta investigación recoge que los campos eléctricos producidos por el plasma reactivan la microcirculación sanguínea y el oxígeno y nitrógeno ionizado tiene un efecto bactericida que no afecta a las células sanas. Esta técnica es indolora y ya había sido probada con anterioridad en modelos preclínicos para tratar estas heridas crónicas que producen dolor, pesadez y edemas, entre otros síntomas.

Ahora, y tras publicarse en la revista especializada 'Plastic and Reconstructive Surgery-Global Open' como parte de un ensayo multicéntrico, el mismo ha buscado comprobar la eficacia de esta terapia frente al tratamiento convencional. De hecho, sus autores han explicado que el efecto antimicrobiano es el hallazgo más sólido, que el dolor de los pacientes no ha aumentado y que el perfil de seguridad ha sido el adecuado.

"Comprobar que no hay efectos secundarios destacables nos invita a intuir que una aplicación diaria del plasma y, por lo tanto, más intensiva contribuye a que las heridas se cierren con mucha más rapidez, por lo que el procedimiento debe ir en esta línea", ha destacado Hontanilla, mientras que el responsable del Servicio de Cirugía Vascular de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Ignacio Leal, ha señalado que "investigar posibles tratamientos frente a este problema es algo importante", puesto que se sigue "en la búsqueda de terapias rápidas y eficaces".