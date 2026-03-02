Un estudio muestra que trabajar por áreas de conocimiento en hospitales mejora resultados en salud

Archivo - Imagen de recurso de Traumatología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. - VALL D'HEBRON - Archivo

Un estudio del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha revelado que la implementación del modelo organizativo basado en áreas de conocimiento en el centro ha permitido mejorar los resultados en salud, la experiencia de los pacientes y la percepción de los profesionales.

El trabajo, publicado en la revista 'Medicina Clínica', ha mostrado que las áreas de conocimiento actúan como "microsistemas clínicos" que posibilitan una atención coordinada e interdisciplinar, informa el Vall d'Hebron en un comunicado de este lunes.

NUEVO ENFOQUE DESDE HACE 5 AÑOS

Hace 5 años, el hospital inició una reorganización asistencial con el objetivo de trabajar con un enfoque "más coordinado e interdisciplinario", alineado con los principios de la atención basado en valor.

Estos principios se concretan en detectar y eliminar ineficiencias habituales en un centro sanitario, optimizar procesos asistenciales, aportar valor añadido y "promover la mejora continua", resultando en 35 áreas de conocimiento, 29 específicas y 6 transversales.

Para evaluar el modelo, se han tenido en cuenta no solo los indicadores clínicos, sino también la información proporcionada por los pacientes a través de resultados en salud y de experiencia y las encuestas a los profesionales, todo estructurado y medido globalmente y por áreas de conocimiento.

RESULTADOS

A partir de la experiencia recogida en 2021-2024, el estudio presenta los resultados correspondientes al área de conocimiento del corazón, que fue la primera en la que se implantó el modelo, y recoge "mejoras en la eficiencia asistencial, los resultados en salud y la experiencia tanto de pacientes como profesionales".

El equipo ha observado una reducción del 18% en la estancia media y del 12% en la tasa de reingresos a los 30 días, lo que refleja "una mejor seguimiento y continuidad" después del alta, así como una disminución del 48% en la mortalidad intrahospitalaria.

Asimismo, la tasa de respuestas a las encuestas ha pasado de un 7% en 2021 a un 16% en 2024, lo que sugiere "un aumento en el compromiso de los pacientes con la retroalimentación del proceso asistencial".

La satisfacción de los pacientes muestra una tendencia "favorable" con un aumento de la percepción de coordinación entre profesionales y de la calidad del trato recibido.