Un estudio muestra el potencial de fármacos activados por luz para tratar psoriasis

Imagen de psoriasis en la piel. - IQAC-CSIC

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC-CSIC) ha demostrado el potencial de una serie de fármacos activables por luz para tratar la psoriasis sin efectos secundarios.

Los resultados, publicados en la revista 'ASC Central Science', refuerzan la idea de que la fotofarmacología puede aplicarse para activar de forma localizada fármacos administrados a nivel de todo el organismo, sistemáticamente, lo que abre la puerta a tratamientos dirigidos y menos invasivos, informa el CSIC en un comunicado de este lunes.

El trabajo ha contado con la colaboración del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge (Idibell) y el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona (UBneuro), junto con las universidades John Hopkins y Purdue (Estados Unidos) y la farmacéutica Eli Lilly and Company.

ENFERMEDADES

Entre las enfermedades de la piel, la psoriasis es una de las más prevalentes y debilitantes, con un 3% de la población humana afectada y un 30% aún sin tratamientos adecuados y económicamente disponibles.

Recientemente se han aprobado para nuevos fármacos para la psoriasis moderada a grave --muchos de ellos basados en productos biológicos dirigidos a las citocinas-- que, si bien producen una reducción significativa de la inflamación, siguen teniendo un coste "muy elevado".

Además, el uso de estos tratamientos biológicos no está indicado para psoriasis localizada, que se clasifica como leve, y algunos pacientes padecen estas lesiones en áreas sensibles.

RECEPTOR DE VITAMINA D

La activación del receptor de vitamina D (VDR) ha demostrado tener efectos beneficiosos en la psoriasis, pero su papel "crucial" en el metabolismo del calcio limita las aplicaciones clínicas debido al riesgo de una desregulación potencialmente mortal.

Pese a que varias empresas farmacéuticas han desarrollado programas de búsqueda de fármacos de administración oral dirigidos a VDR que carezcan de estos efectos secundarios, ningún medicamento ha llegado al mercado, siendo las más comunes formulaciones tópicas con actividad limitada y que, además, requieren de monitorización médica debido a la "estrecha ventana terapéutica".

MOLÉCULAS FOTOCONTROLABLES

El investigador del IQAC-CSIC Xavier Rovira ha explicado que el objetivo del estudio fue "el diseño y síntesis de una serie de moléculas fotocontrolables agonistas del VDR".

"Finalmente se trabajó con una molécula optimizada PhotoVDRM, la cual es inactiva en la oscuridad y puede activarse selectivamente con luz utilizando longitudes de onda o color específicas, incluyendo la luz azul visible que no es fototóxica y la UVB, que se utilizan en tratamientos actuales", apunta Rovira.

El equipo hizo pruebas in vivo en modelos de ratón, consiguiendo una reducción de la inflamación de la piel sin provocar los efectos secundarios habituales al activar el receptor de la vitamina D.

En concreto, en palabras del también investigador del IQAC-CSIC Amadeu Llebaría, la activación produjo "un efecto terapéutico robusto sin hipercalcemina sistémica" abordando así, a nivel preclínico, un importante impedimento histórico para los tratamientos con agonistas del VDR en ensayos clínicos.

La estrategia abre el camino hacia terapias más seguras que actúan sobre el receptor de vitamina D y, en el futuro, podría aplicarse a otras enfermedades mediadas por VDR, ofreciendo "un enfoque general para desarrollar tratamientos más precisos y seguros".