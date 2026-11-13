Un estudio muestra la mejora de supervivencia en cáncer de páncreas metastásico con un virus modificado y quimioterapia

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MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigación, liderado por la doctora Rocío García-Carbonero, jefa de la Unidad de Tumores Digestivos y Neuroendocrinos del Hospital 12 de Octubre, ha demostrado que un virus modificado genéticamente combinado con quimioterapia mejora la supervivencia en cáncer de páncreas metastásico.

En concreto, el estudio concluye que el virus oncolítico VCN-01, diseñado en laboratorio y modificado genéticamente para destruir selectivamente las células tumorales, logra aumentar la supervivencia en cáncer de páncreas metastásico cuando se combina con quimioterapia.

Los resultados de esta nueva estrategia terapéutica frente a uno de los cánceres más agresivos forman parte del ensayo clínico internacional en Fase 2b Virage y han sido publicados en la revista científica 'Nature Medicine', ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

La terapia está basada en un adenovirus (virus muy común responsable de resfriados leves o afecciones respiratorias) que ha sido reprogramado en laboratorio para actuar como un virus oncolítico, es decir, diseñado específicamente para dirigirse, infectar y multiplicarse de forma selectiva dentro de las células cancerosas hasta destruirlas, respetando los tejidos sanos.

Según la doctora García Carbonero, el virus ataca por dos vías, ya que por un lado "se replica efectivamente en la célula tumoral y la mata" y, por otro, "produce una enzima llamada hialuronidasa PH20 que rompe la matriz fibrosa que rodea el tumor y esto facilita tanto la penetración de la quimioterapia como la de las defensas del sistema inmune propio del organismo, una herramienta muy potente para combatir el cáncer".

Este tipo de cáncer, adenocarcinoma ductal pancreático, es uno de los tumores más agresivos y difíciles de tratar, debido a que genera a su alrededor una densa capa de tejido fibroso (estroma) que actúa como un escudo protector, impidiendo que tanto la quimioterapia como las células defensivas del sistema inmunitario penetren en la masa tumoral.

Este ensayo clínico ha evaluado la eficacia y seguridad de administrar por vía intravenosa el agente biológico VCN-01, en combinación con el tratamiento quimioterápico habitual, frente al uso exclusivo de quimioterapia, en un total de 112 pacientes con enfermedad metastásica no tratados previamente.

RESULTADOS A LARGO PLAZO

En la población de análisis completo, la incorporación de VCN-01 a la quimioterapia elevó la mediana de supervivencia global hasta los 10,8 meses, en comparación con los 8,6 meses observados en el grupo tratado únicamente con quimioterapia.

Sin embargo, es a largo plazo donde el beneficio clínico se hizo especialmente evidente, mostrando una marcada separación de las curvas de supervivencia a partir del primer año de tratamiento. Así, a los 15 meses, el 35,5% de los pacientes tratados con el virus continuaba con vida, frente al 12,8% del grupo de control tratado sin virus.

A los 18 meses, la tasa de supervivencia se mantuvo en un 31,1% en el grupo que recibió VCN-01, en comparación con el 8,5% en el grupo con quimioterapia estándar. Finalmente, en los pacientes que recibieron una segunda dosis del virus, la supervivencia global subió a 14,8 meses, frente a 11,6 con quimioterapia exclusiva, y el tiempo que el tratamiento nuevo logró contener el tumor se duplicó, pasando de 5,4 a 11,2 meses.

Los investigadores han destacado además que la administración intravenosa de VCN-01 mostró un perfil de seguridad manejable y predecible, con efectos secundarios leves o moderados y que incluso con la segunda dosis la toxicidad fue sensiblemente menor. Además, no se registraron eventos adversos graves.

"Por cómo actúa el virus, es posible que también pueda incrementar la eficacia de otros esquemas de quimioterapia o de estrategias terapéuticas novedosas, como las dirigidas al oncogén KRAS, uno de los talones de Aquiles del cáncer, ya que está prácticamente mutado en todos los tumores y sobre el que el fármaco daraxonrasib ha conseguido recientemente resultados positivos", ha resaltado García Carbonero.

Según ha remarcado, "el mecanismo de acción del virus puede ser fácilmente combinado con estas nuevas terapias dirigidas y eso es lo que se tendrá que empezar a ensayar a continuación, evaluando tanto la tolerancia como la eficacia de la combinación".

El ensayo Virage fue financiado por la compañía biotecnológica Theriva Biologics y contó con la participación de 17 hospitales de España y Estados Unidos. El virus VCN-01 (zabilugene almadenorepvec) fue desarrollado por ICO/VCN Biosciences.