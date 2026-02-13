Un estudio muestra la eficacia y eficiencia de los tratamientos personalizados para el síncope

Archivo - Profesionales del Centro Médico Teknon. - QUIRÓN SALUD - Archivo

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional coordinado por el Centro Médico Teknon de Barcelona ha demostrado que una estrategia de cardioneuroablación (CNA) personalizada para tratar el síncope, basada en las características de cada paciente, es igual de eficaz que el método convencional y mucho más eficiente.

Los resultados, publicados en la revista 'EP Europace', suponen un "avance significativo" en el tratamiento del síncope reflejo --desmayos frecuentes-- y las bradiarritmias funcionales --aquellos casos en los que el corazón late demasiado lento--, informa el grupo Quirón Salud en un comunicado de este viernes.

LA NUEVA TÉCNICA

La técnica consiste en introducir un catéter hasta el interior del corazón y, una vez identificada la localización exacta de los plexos ganglionares del sistema nervioso parasimpático, aplicar calor sobre ellos para disminuir su influencia en el control del ritmo cardiaco.

De esta forma, se evitan caídas bruscas de la frecuencia cardiaca causantes de síncopes y también se evitar frecuencias cardiacas excesivamente lentas, causantes de cansancio, fatiga y mareos.

Hasta ahora, la práctica habitual consistía en realizar la ablación --anulación o modulación de la actividad-- de todos los plexos ganglionares parasimpáticos del corazón, pero el nuevo trabajo introduce un enfoque personalizado que selecciona los plexos que deben ser tratados en función del cuadro clínico del paciente, que varía de unos a otros.

Los resultados confirma que dirigir la intervención únicamente a los plexos relevantes según el caos logra resultados equivalentes al tratamiento global de todos ellos, pero de forma "más precisa, sencilla y rápida".

MAYOR EFICIENCIA Y SEGURIDAD

El estudio, que incluyó 123 pacientes, registró una reducción del 26% en el tiempo medio de intervención (de 85 a 63 minutos); del 48% en tiempo de aplicación de radiofrecuencia (de 10,4 a 5,4 minutos), y una menor extensión de la ablación.

A pesar de ser un procedimiento más corto y menos agresivo, las tasas de éxito (93%) y la ausencia de recurrencia de síncopes tras un seguimiento de casi 16 meses fueron "idénticas" a las del método estándar.