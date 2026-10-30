Un estudio muestra la eficacia de una combinación de dos inmunoterapias frente a cáncer de hígado de mal pronóstico

Archivo - Ilustración de un hígado. - ERANICLE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ensayo internacional de fase IIIb 'Sierra', con participación del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), ha probado la eficacia y tolerancia de una combinación de dos inmunoterapias, durvalumab y tremelimumab, en pacientes con carcinoma hepatocelular no operable y factores de mal pronóstico.

El ensayo clínico, publicado en 'Journal of Hepatology', ha tratado a 111 pacientes de diferentes hospitales, entre ellos el CCUN. El abordaje terapéutico ha consistido en administrar ambos medicamentos en una primera sesión y, posteriormente, continuar únicamente con durvalumab cada cuatro semanas, mientras la enfermedad no progresara y el paciente tolerara la terapia.

Esta combinación es un tratamiento de elección cuando las condiciones generales son favorables, pero no se había explorado hasta ahora en los pacientes de peor pronóstico.

Según los resultados, el tratamiento ha inducido una respuesta objetiva en uno de cada siete pacientes (14,4%), un porcentaje parecido al observado en pacientes con mejor pronóstico. Además, la inmunoterapia ha mantenido la enfermedad controlada en el 44 por ciento de las personas, bien porque el tumor se había reducido o porque había dejado de crecer, y la mediana de supervivencia observada se ha situado en 10,6 meses.

Por otro lado, uno de cada cinco pacientes ha presentado efectos adversos importantes, una cifra parecida a la observada en pacientes en mejores condiciones. "Hemos comprobado que la inmunoterapia también se tolera bien y conserva su eficacia en este grupo", ha destacado el coautor del estudio Bruno Sangro, especialista del Área de Cáncer de Hígado y Páncreas del CCUN e investigador del área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEREHD).

SOBRE EL CARCINOMA HEPATOCELULAR

El carcinoma hepatocelular es el tumor primario de hígado más frecuente y el tercer cáncer con mayor mortalidad en el mundo. En España, se estima que este año se diagnosticarán 6.852 nuevos casos de cáncer de hígado, mientras que los tumores malignos del hígado y las vías biliares intrahepáticas fueron la sexta causa de muerte por cáncer en 2024, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

El hepatocarcinoma suele desarrollarse sin provocar síntomas evidentes hasta que alcanza fases avanzadas y, cuando aparecen, pueden incluir malestar general, cansancio intenso, falta de apetito, pérdida inmotivada de peso o picores.

El doctor Sangro es coautor de otro artículo, publicado también en 'Journal of Hepatology', que insta a ampliar la investigación a pacientes habitualmente excluidos de los ensayos. Con el objetivo de mejorar la atención del hepatocarcinoma durante la próxima década, propone revisar algunos criterios de selección de los estudios y adaptar las decisiones terapéuticas a las características de cada paciente.

"En algunas personas, el cáncer de hígado se diagnostica cuando ya está muy avanzado, porque el hígado es un órgano silencioso y los tumores pueden crecer mucho sin dar síntomas. En otros casos, la enfermedad se detecta antes, pero continúa avanzando a pesar de las cirugías o los tratamientos recibidos. Además, muchos de estos pacientes presentan una cirrosis que puede agravar todavía más su situación", ha explicado Sangro, director también de la Unidad de Hepatología de la Clínica.

La hoja de ruta apuesta por reforzar la prevención de las enfermedades hepáticas que favorecen la aparición del tumor y mejorar su detección precoz. Asimismo, destaca la importancia de buscar biomarcadores en sangre que faciliten el seguimiento de las personas con mayor riesgo, e incrementar el conocimiento de las características moleculares de los tumores para avanzar hacia tratamientos más personalizados.