Archivo - Un estudio muestra buen conocimiento en insuficiencia cardiaca y acceso a pruebas de detección desde Atención Primaria - VIOLETASTOIMENOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El buen conocimiento sobre la insuficiencia cardiaca en Atención Primaria y el acceso óptimo a pruebas diagnósticas de la misma desde este nivel asistencial son las principales conclusiones del estudio 'MICENAS', cuyos resultados preliminares han protagonizado el póster vencedor de esta categoría en el recientemente celebrado 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

El trabajo 'Conocimientos y manejo de la insuficiencia cardiaca en Atención Primaria: resultados preliminares del estudio MICENAS (estudio piloto)", que ha sido realizado por Miguel Ángel Muñoz Pérez, Mariam de la Poza Abad, Nuria Sellares Gómez, Victoria Cendrós Cámara, José Luis del Val y José María Verdú Rotellar, se ha centrado de esta forma en esta patología de importante impacto tanto en los pacientes y sus familias como en la actividad asistencial.

"La insuficiencia cardiaca es una enfermedad muy relevante, tanto por su prevalencia cada vez mayor como por la repercusión que tiene en los pacientes, sus familias y en los cuidados que se prestan desde Atención Primaria", ha señalado Muñoz Pérez, quien es el investigador principal de este estudio y que ha añadido que "se ha descrito una elevada variabilidad en la implementación de las guías de práctica clínica y del acceso a recursos tanto diagnósticos como asistenciales".

Ahondando en este trabajo, y señalando que el objetivo principal "es analizar los conocimientos de los médicos de Familia sobre el manejo de la insuficiencia cardiaca, así como la coordinación entre Atención Primaria y Hospitalaria, la disponibilidad de recursos diagnósticos y las necesidades formativas existentes", ha indicado que se ha desarrollado en dos centros de Atención Primaria de Barcelona.

ASPECTOS A MEJORAR

"Los primeros resultados muestran un escenario positivo, aunque con aspectos susceptibles de mejora", ha continuado, tras lo que ha agregado que "el estudio piloto mostró un buen nivel de conocimientos acerca de la enfermedad y un buen acceso a pruebas diagnósticas desde Atención Primaria, así como un acuerdo unánime en la necesidad de formación continuada".

No obstante, ha expresado que han quedado "en evidencia" diferentes "áreas de mejora". "Además, al tratarse de un estudio concentrado en dos centros de características muy similares, se confirmó la necesidad de profundizar en el análisis de la variabilidad en cuanto a recursos y coordinación asistencial a nivel de todo el Estado", ha explicado.

"Tenemos ya recogidos datos de las 17 comunidades autónomas y estamos analizando los resultados a nivel estatal", ha señalado al respecto Muñoz Pérez, que ha añadido que "también se ha extendido la encuesta a médicos de Familia del resto de Europa para tener una visión exploratoria a nivel internacional".