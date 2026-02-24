Un estudio muestra que 35.000 pacientes serán tratados en 5 años en ensayos clínicos si se cumplen las metas de la UE

Un estudio muestra que 35.000 pacientes serán tratados en ensayos clínicos si se cumplen los objetivos de la UE a 5 años - FARMAINDUSTRIA

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria se ha hecho eco de un estudio publicado en 'Frontiers in Economics' para la Federación de la Industria Farmacéutica Europea (Efpia, por sus siglas en inglés), el cual muestra que 35.000 nuevos pacientes serán tratados en ensayos clínicos durante los próximos cinco años si se cumplen los objetivos de la Unión Europea (UE) en esta materia.

Según recoge este trabajo, durante este lustro, y siempre en el citado escenario positivo, se crearán 18.000 empleos y se evitarán tres millones de días de baja. Para ello, la Comisión Europea, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y los Jefes de las Agencias del Medicamento (HMA, también por sus siglas en inglés) han establecido la meta de un aumento del 11 por ciento en los ensayos (100 más al año).

"Realizar ensayos clínicos en Europa solo ofrece beneficios sanitarios y económicos para los pacientes y la sociedad", ha asegurado la directora general de Efpia, Nathalie Moll, quien ha añadido que cumplir los objetivos de la UE "debería ser el mínimo absoluto" al que aspirar. "Un ecosistema de investigación y desarrollo dinámico conducirá a mejores resultados sanitarios para los europeos, a sistemas sanitarios más sostenibles y resilientes y a un importante crecimiento económico", ha explicado.

A juicio de Moll, "otros países lo han reconocido y han actuado", por lo que considera que "ya es hora de que Europa opte por hacer lo mismo". Todo debido a que los ensayos clínicos aportan nuevas soluciones terapéuticas para los pacientes, al tiempo que generan empleos de calidad, financiación para los sistemas sanitarios y otros beneficios económicos y sociales.

Los sistemas podrían obtener una financiación adicional de 4.000 millones de euros al año, tal y como evidencia este estudio. Además, indica que, si Europa recuperase los ensayos perdidos desde 2013 (aumentarlos un 25%), esto supondría unos 8.900 millones de euros más de valor añadido bruto y 79.000 oportunidades más de participar en ensayos clínicos para los pacientes.

No obstante, en el caso de que el viejo continente lograra aumentar un 50 por ciento la actividad de ensayos clínicos (poniéndose al ritmo de Estados Unidos y China), se estima que 158.000 nuevos pacientes podrían participar en estudios clínicos y que se revertirían 17.900 millones de euros a la economía europea.

"En España, hemos trabajado de forma coordinada con todos los agentes implicados y hemos logrado resultados que nos sitúan a la cabeza de Europa, pero seguimos ampliando nuestros retos para mantener y afianzar ese liderazgo, como el impulso de los ensayos en Atención Primaria, la atención a los ensayos clínicos descentralizados y en red o proyectos para el uso de datos y digitalización en esta área", ha indicado, por su parte, la directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga.

FUERTE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

En este sentido, esta representante de la citada patronal ha declarado que "la competitividad internacional es muy fuerte", por lo que se necesita "seguir innovando, con el acompañamiento de las Administraciones y resto de agentes, para volver al liderazgo en la carrera global de la innovación biomédica".

Así, Farmaindustria ha señalado que España autorizó el año pasado 962 ensayos clínicos con medicamentos, cifra récord que sitúa al país como el líder europeo con mayor número de ensayos aprobados, así como el que lo hace en una mayor diversidad de áreas terapéuticas. Ello se debe, principalmente, a la implementación de la regulación de ensayos clínicos (CTR) europea, que el país fue pionero en adoptar desde 2016.

Retomando el apartado comunitario, el citado trabajo muestra diferentes cifras, como las de que el valor económico anual de los ensayos en todo el Espacio Económico Europeo es de 35.700 millones de euros. Un total de 21.700 millones procedentes de la propia actividad, 3.600 millones de otros beneficios de la I+D y 10.400 millones de la mejora de la productividad.

Los ensayos clínicos generan más de 45.000 empleos directos en Europa y otros 120.000 con los indirectos e inducidos adicionales, ha explicado Farmaindustria, para destacar, sin embargo, que la cuota europea de ensayos clínicos a nivel mundial pasó del 22 por ciento en 2013 al 12 por ciento en 2023. En las últimas dos décadas, Europa ha perdido el 25 por ciento de su peso en I+D biomédica.

Ante ello, esta patronal ha recordado que algunas iniciativas europeas, como ACT EU, han contribuido a reforzar el ecosistema comunitario y otras, como la futura Ley de Biotecnología de la UE, se espera que puedan ayudar a recuperar el liderazgo en investigación clínica e innovación biotecnológica.

Por último, Farmaindustria ha subrayado que los ensayos clínicos proporcionan a los pacientes acceso a terapias que pueden salvarles la vida entre 10 y 15 años antes de que estén ampliamente disponibles, al tiempo que refuerzan los sistemas sanitarios que prestan esa atención. Por ello, ha destacado que España afronta, junto a Europa, el reto de competir en la carrera biomédica global.