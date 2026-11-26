Profesionales del Hospital de Bellvitge durante la intervención. - HOSPITAL DE BELLVITGE

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de varias instituciones científicas catalanas ha logrado preservar la capacidad de comprender código informático de un ingeniero de 'software' de 41 años tras ser operado de un astrocitoma de grado 2, un tumor cerebral de crecimiento lento situado cerca de las áreas implicadas en el lenguaje.

El trabajo, publicado en la revista 'Human Brain Mapping', ha desarrollado y aplicado un protocolo personalizado durante una cirugía con el paciente despierto en el Hospital Universitario de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informan este jueves los centros impulsores en un comunicado.

En la investigación han participado el Centro de Visión por Computador (CVC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), el Hospital de Bellvitge, la Universitat de Barcelona (UB), la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (Icrea) y el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

LA INTERVENCIÓN

Antes de la intervención, el paciente (con casi dos décadas de experiencia profesional) completó ejercicios de programación mientras los investigadores analizaban su actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional para señalar las zonas candidatas a explorar en el quirófano.

Durante la operación, mientras los neurocirujanos Andreu Gabarrós y Alejandro Fernández Coello estimulaban eléctricamente distintas regiones del cerebro, las neuropsicólogas Anna Gasa Roqué e Immaculada Rico le mostraban fragmentos de código informático para que determinara si el resultado propuesto era correcto.

El paciente resolvió 126 ejercicios durante el mapeo del córtex (de los que acertó 104) y más de un centenar más durante la extirpación del tumor, en un procedimiento en el que la prueba específica de programación ocupó unos 26 minutos.

DOS ZONAS CLAVE NO DETECTADAS

La estimulación eléctrica ha permitido identificar dos regiones del córtex frontal izquierdo relevantes para la comprensión de código, una de ellas junto al margen del tumor, que la prueba habitual de denominación de objetos utilizada en quirófano para evaluar el lenguaje no había detectado.

También se han localizado y preservado fibras nerviosas relevantes en la parte terminal del fascículo arqueado, un haz de sustancia blanca clave en el lenguaje, y tres meses después de la extirpación completa del tumor el paciente mantenía intacto su rendimiento y ha podido reincorporarse a su trabajo.

El jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de Bellvitge e investigador del Idibell, Andreu Gabarrós, ha destacado la importancia de adaptar la intervención: "Para este paciente, programar no era solo un trabajo: era una parte esencial de su vida".

"La prueba de lenguaje que hacemos habitualmente no detectó ninguna zona crítica en esta región, pero el protocolo personalizado nos mostró dos puntos que teníamos que respetar", ha añadido Gabarrós, quien ha subrayado que gracias a ello han podido extirpar todo el tumor y preservar lo que necesitaba para volver a trabajar.

Por su parte, el investigador del CVC y la UAB Victor Cepero ha explicado que este tipo de estudios ayudan a comprender mejor los procesos cognitivos detrás de funciones complejas como programar y las maneras específicas de evaluarlos y preservarlos.