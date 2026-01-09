Un estudio incide en los beneficios de la arginina frente a las caries dentales

Archivo - Dentista. - M_A_Y_A/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) han encontrado evidencia en humanos sobre los beneficios de la arginina, un aminoácido presente de forma natural en la saliva y que puede obtenerse a partir de alimentos ricos en proteínas y en dentífricos, frente a las caries y la placa bacteriana dental.

Estudios previos ya habían demostrado la utilidad de la arginina para prevenir la caries, atribuyendo este beneficio a su impacto en la composición de la placa dental y el pH. Otras investigaciones 'in vitro' sugieren que la arginina también afecta la producción de componentes de la matriz de la placa que contribuyen a la virulencia, pero este mecanismo no se había investigado en humanos.

Así, el trabajo publicado en 'International Journal of Oral Science' se ha centrado en evaluar el impacto de la arginina en la composición microbiana, la arquitectura de la matriz y el pH a microescala de la placa dental de pacientes con caries activa, comparándolo con el uso de placebo.

Los investigadores han contado con la participación de 12 pacientes con caries, aunque dos de ellos fueron finalmente excluidos del estudio. Para todos ellos, los científicos diseñaron férulas individuales para la mandíbula inferior que permiten la recolección de biopelículas intactas.

Los participantes llevaron estas férulas durante cuatro días y, en cada uno de ellos, debían sumergir el dispositivo tres veces en una solución de azúcar durante cinco minutos, seguido inmediatamente de agua destilada, empleada a modo de placebo, o arginina durante 30 minutos. El tratamiento con arginina debía ser realizado en el mismo lado cada vez.

"El objetivo era investigar el impacto del tratamiento con arginina en la acidez, el tipo de bacterias y la matriz de carbohidratos de las biopelículas de pacientes con caries activa", ha explicado el profesor del Departamento de Odontología y Salud Oral de la Universidad de Aarhus Sebastian Schlafer, que ha dirigido el estudio junto a la investigadora posdoctoral Yumi C. Del Rey. Después de estos cuatro días, se retiraron las férulas para un análisis detallado.

Los científicos utilizaron un colorante especial sensible al pH para analizar la acidez de las biopelículas recolectadas en diferentes ubicaciones. Las biopelículas tratadas con arginina mostraron un pH significativamente más alto, lo que implica menor acidez, a los 10 y 35 minutos después de la exposición al azúcar. "Nuestros resultados revelaron diferencias en la acidez de las biopelículas; las tratadas con arginina mostraron una protección significativamente mayor contra la acidificación causada por el metabolismo del azúcar", ha afirmado Yumi C. Del Rey.

Junto a esto, utilizaron lectinas, proteínas transportadoras de carbohidratos, marcadas con un colorante fluorescente, para teñir dos componentes comunes de la placa dental, como son la fucosa y la galactosa. Estos componentes constituyen una gran parte de los biofilms dentales y pueden contribuir a la formación de bolsas ácidas en su interior. Con el tratamiento con arginina, observaron una reducción general en la cantidad de carbohidratos basados en fucosa, lo que posiblemente hizo que el biofilm fuera menos dañino. Además, observaron un cambio en la estructura de la placa, con una disminución de los carbohidratos que contienen galactosa en la parte inferior y un aumento en la superior.

En conclusión, los investigadores hallaron que la arginina puede prevenir las caries causadas por placas bacterianas al reducir la acidez, alterar la estructura de la placa y reducir las bacterias dañinas en las placas.

El estudio publicado recoge que futuros trabajos podrían explorar con mayor profundidad la interacción entre la respuesta al tratamiento con arginina y la arquitectura de la biopelícula mediante la aplicación de métodos combinados para el análisis a microescala del pH, la composición de la biopelícula y la estructura de la matriz.