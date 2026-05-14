Un estudio del Gregorio Marañón abre nuevas vías para curar el Covid-19 persistente en pacientes inmunodeprimidos

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MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha demostrado que la combinación de técnicas genómicas avanzadas asociado a la utilización de terapias antivirales en combinación permite eliminar la Covid-19 persistente en pacientes inmunocomprometidos.

El estudio, publicado en la revista 'Scientific Reports', pone de relieve que la secuenciación completa del genoma del SARS-CoV-2 se ha convertido en una herramienta "clave" para mejorar el diagnóstico y guiar tratamientos personalizados, especialmente en pacientes con enfermedades oncohematológicas como leucemias o linfomas, que presentan mayores dificultades para eliminar el virus.

Un tipo de patologías que presentan mayores dificultades para eliminar el virus. En estos pacientes, la infección puede prolongarse durante meses, aumentando el riesgo de complicaciones graves y obligando a interrumpir terapias esenciales contra el cáncer, ha explicado el centro hospitalario en un comunicado.

La investigación, realizada sobre 15 casos con infecciones persistentes de entre 12 y 235 días, demuestra que el uso de la genómica permite ir más allá de las pruebas convencionales, como la PCR, al distinguir entre infecciones persistentes y reinfecciones, así como identificar mutaciones del virus asociadas a resistencias a los tratamientos.

Este conocimiento detallado del comportamiento del virus en cada paciente ha permitido a los investigadores evaluar la eficacia de estrategias terapéuticas individualizadas basadas en la combinación de antivirales y anticuerpos monoclonales.

ELIMINACIÓN DEL VIRUS EN UN 86% DE PACIENTES

Gracias a este enfoque, se logró la eliminación completa del virus en el 86% de los pacientes, incluso en aquellos en los que habían fracasado tratamientos previos, o habían adquirido resistencias a alguno de los antivirales individuales, y sin que se registraran efectos adversos graves asociados a la terapia combinada.

Además, la confirmación del aclaramiento viral permitió que los pacientes pudieran retomar con seguridad sus tratamientos oncológicos, un aspecto que desde el Gobierno regional tildan de "clave" en su pronóstico y evolución clínica.

Este estudio ha sido liderado por dos investigadores del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, Francisco Tejerina, que pertenece al grupo CIBERINFEC, y Darío García, integrado en el CIBERES, ambos del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y del Instituto de Salud Carlos III.

Desde el Gobierno autonómico han destacado que los resultados del estudio consolidan la genómica como una herramienta esencial en la práctica clínica y apuntan a un cambio de paradigma en el tratamiento de infecciones persistentes en pacientes vulnerables, situando al centro hospitalario en la vanguardia de la medicina personalizada aplicada a enfermedades infecciosas