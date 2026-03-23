Un estudio español muestra que la IA puede predecir resultados en edema macular diabético tras el tratamiento - ABBVIE

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El estudio español multicéntrico 'DIADEMA' ha mostrado que la Inteligencia Artificial (IA) puede predecir los resultados de los pacientes de edema macular diabético tras su tratamiento, lo que se ha detallado en el marco de la celebración del 29º Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV).

En concreto, este proyecto ha aplicado la IA para analizar las imágenes de la retina, medir el fluido acumulado con precisión y utilizarlo como señal predictiva de la evolución de la vista del paciente, cuyos resultados han sido publicados en la revista especializada 'British Journal of Ophthalmology'. Para ello, se han estudiado datos de la práctica clínica llevada a cabo en varios hospitales del territorio nacional.

Así, desarrollado con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie, este trabajo ha analizado más de 100 ojos de pacientes con edema macular diabético tratados con implantes intravítreos antiinflamatorios sin haber recibido terapias previas, con un seguimiento de un año.

"Que podamos cuantificar de forma objetiva y automatizada el fluido retiniano representa un avance sustancial respecto al grosor macular central, que ha sido durante años el referente a pesar de su pobre correlación con la visión funcional", ha explicado el profesor asociado de la Universitat de Barcelona e investigador principal de este estudio, el doctor Javier Zarranz-Ventura.

La prueba que se utiliza para obtener esas imágenes de la retina es la tomografía de coherencia óptica (OCT), una exploración no invasiva y ampliamente disponible en los Servicios de Oftalmología. Ahora, esta investigación emplea la IA para medir con precisión el volumen de fluido acumulado en distintas capas de la retina, en vez del grosor total.

Todo en el contexto de una enfermedad cuyo número de pacientes en España pasará de los 431.934 contabilizados en 2021 a casi 1,7 millones en 2030, y que provoca que la mácula, la zona de la retina responsable de la visión central y la percepción de los detalles, se inflame y acumule fluido de forma silenciosa, sin síntomas, hasta provocar una pérdida de visión que no se puede recuperar.

CANTIDAD DE FLUIDO PRESENTE EN LA RETINA

Ante ello, este proyecto ha hallado que la cantidad de fluido presente en la retina antes de empezar el tratamiento ya anticipa, en buena medida, cómo va a ser la visión del paciente al cabo de un año. Cuanto más fluido acumula la retina en ese momento inicial, peor suele ser la agudeza visual final, dato que refuerza la importancia de evaluar bien al paciente desde el principio.

"El fluido que persiste a los tres meses es una señal de alerta para la visión a largo plazo", ha continuado Zarranz-Ventura, que ha añadido que la IA "da ahora la capacidad de medirlo con precisión y actuar en consecuencia". Por ello, 'DIADEMA' abre una nueva vía hacia la aplicación de la Medicina de precisión en el abordaje del edema macular diabético.

De hecho, al conocer desde el principio exactamente cuánto fluido tiene acumulado un paciente en la retina, los especialistas pueden identificar quién tiene más riesgo de evolucionar peor, hacer un seguimiento más estrecho y ajustar el tratamiento en el momento oportuno, sin esperar a que el daño causado por el edema sea mayor. Así, por cada 100 nanolitros menos de fluido en la retina, el paciente mejora de media una letra y media en los test de visión.

"La IA puede ayudarnos a tomar mejores decisiones para cada paciente", ha asegurado Zarranz-Ventura, tras lo que ha afirmado que, si se conoce desde el principio "cómo está su retina y cómo responde al tratamiento", es posible "actuar antes y con más precisión". Ello "permitirá evitar el aumento de casos de ceguera irreversible por esta enfermedad", ha concluido.