Un estudio destaca el potencial de terapias CAR-T en infecciones por hongos en inmunocomprometidos

Archivo - Investigadores de la Fundación Lluita contra les Infeccions. - LLUITA CONTRA LES INFECCIONS - Archivo

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una revisión científica con participación de la Fundación Lluita contra les Infeccions ha destacado el potencial de las inmunoterapias CAR-T para tratar infecciones por hongos invasores en personas inmunocomprometidas.

El trabajo, publicado en la revista 'Clinical Microbiology and Infection', revisa los estudios preclínicos y clínicos que han explorado el uso de células modificadas con receptores CAR-T frente a infecciones fúngicas, víricas y algunas bacterianas, informa la fundación en un comunicado.

Este tipo de terapia modifica células del sistema inmunitario para que puedan identificar una diana determinada y actuar contra ella: en el ámbito de la oncología, se utiliza principalmente con linfocitos T, conocidas como células CAR-T.

INFECCIONES FÚNGICAS

Las infecciones por hongos invasores representan un problema "especialmente grave" en personas con el sistema inmunitario debilitado, como pacientes con cánceres hematológicos o personas que han recibido un trasplante.

Incluso con los tratamientos antifúngicos actuales, la mortalidad en poblaciones de alto riesgo supera a menudo el 40% o 50%, a lo que se suma la aparición de hongos resistentes al tratamiento.

Ante esta situación, la idea de usar las terapias CAR-T es infundir directamente células inmunitarias que se dirijan de forma específica a las patógenos de una forma similar a la que lo haría en una persona sana.

RESULTADOS "PROMETEDORES"

Los resultados son "especialmente prometedores" frente a 'Aspergillus spp' y 'Candida spp': en modelos experimentales, varias CAR-T han conseguido reconocer estructuras de los hongos, aumentar la actividad antifúngica, reducir su carga de infección t mejorar la supervivencia en modelos animales.

La investigación recoge también estudios en VIH, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, hepatitis B y C y Sars-CoV-2, y se han comenzado a explorar frente a algunas infecciones bacterianas.

Pese a los resultados iniciales, las CAR-T todavía están "lejos" de incorporarse a la práctica clínica, y los investigadores defienden estudiar mejor sus seguridad en pacientes con infección activa y determinar qué personas podrían beneficiarse.