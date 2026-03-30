Un estudio destaca la importancia del cribado de insuficiencia cardíaca en personas con diabetes

Archivo - Diabetes. - VGAJIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universidad de Glasgow (Reino Unido) ha destacado la importancia de adoptar estrategias de detección precoz de insuficiencia cardíaca en personas con diabetes, para lo que apunta la utilidad del análisis de sangre NT-proBNP, con el objetivo de iniciar de forma temprana el tratamiento y evitar complicaciones.

El ensayo 'TARTAN-HF', presentado en la Conferencia del Colegio Americano de Cardiología (ACC, por sus siglas en inglés) en Nueva Orleans (Estados Unidos), contó con la participación de más de 700 personas con diabetes y otro factor de riesgo de insuficiencia cardíaca, que fueron aleatorizadas para someterse a pruebas de detección de esta patología o continuar con su atención habitual.

A partir de un análisis de sangre y una ecocardiografía, los investigadores descubrieron que uno de cada cuatro pacientes padecía insuficiencia cardíaca no diagnosticada, lo que puso de relieve el valor de implementar este tipo de pruebas de manera rutinaria.

"Sabemos que muchos de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca no son específicos y pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo. La estrategia empleada en nuestro ensayo es sencilla y fácil de implementar en la práctica clínica", ha explicado el profesor clínico titular de la Facultad de Salud Cardiovascular y Metabólica de la Universidad de Glasgow Kieran Docherty.

SÍNTOMAS DIFÍCILES DE DETECTAR

De los participantes diagnosticados con insuficiencia cardíaca, casi todos presentaban una fracción de eyección conservada, difícil de detectar sin pruebas específicas. Estos participantes también tenían mayor probabilidad de comenzar a tomar un inhibidor de SGLT2 como resultado del cribado, un tipo de fármaco conocido por sus beneficios en la insuficiencia cardíaca. El uso de estos fármacos en los pacientes asignados al cribado aumentó del 24 por ciento al inicio del estudio al 39 por ciento a los seis meses.

Los participantes del grupo de cribado tuvieron menos probabilidades (3,1%) de ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca o de fallecer durante la duración del ensayo, en comparación con el grupo de control (6,8%). Esto supone una reducción del 55 por ciento en el riesgo de estos eventos.

"Los resultados de 'TARTAN-HF' demuestran que la detección precoz de la insuficiencia cardíaca podría beneficiar significativamente a las personas con diabetes. Además, identificar la insuficiencia cardíaca de forma temprana permite a los médicos tratar eficazmente a los pacientes con los fármacos adecuados", ha insistido el profesor Mark Petrie, quien codirigió el estudio junto con Docherty.

En su opinión, los ensayos futuros deberían contemplar un mayor número de pacientes, de distintas regiones y países, para demostrar en mayor medida la eficacia del cribado de insuficiencia cardíaca. Asimismo, ha apuntado que otras estrategias de cribado podrían ayudar a identificar otras afecciones cardiovasculares no diagnosticadas, como la fibrilación auricular y la estenosis aórtica.

El estudio ha contado con la colaboración de AstraZeneca, Roche Diagnostics, Us2.ai, NHS Greater Glasgow & Clyde y NHS Lanarkshire. "El retraso en el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en personas con diabetes tipo 2 contribuye a un peor pronóstico a largo plazo", ha aseverado el director médico de AstraZeneca Reino Unido, Edward Piper.