Un estudio demuestra que incorporar un biomarcador puede mejorar la predicción de la preeclampsia

Las investigadoras del IR Sant Pau a cargo del estudio. - IR SANT PAU

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) de Barcelona ha demostrado que la incorporación de biomarcador NT-proBNP, usado habitualmente para evaluar la función cardiaca, mejora de forma significativa la capacidad de un cociente angiogénico para predecir a corto plazo la preeclampsia, un síndrome que se produce durante el embarazo caracterizado por hipertensión y edemas.

El trabajo, publicado en la revista 'Clinical Chemistry', evidencia que la integración de ambos biomarcadores permite refinar la estratificación del riesgo en mujeres con sospecha clínica de la enfermedad, informa Sant Pau en un comunicado de este miércoles.

El cociente estudiado, SFlt-1/PIGF, permite descartar la enfermedad cuando sus valores son inferiores a 38, pero por encima de 38 su interpretación es menos concluyente y obliga a hacer un seguimiento estrecho y valoraciones adicionales.

El equipo investigador desarrolló tres modelos predictivos, de entre los cuales el que demostró el rendimiento más sólido fue el que se centró en la franja entre los valores de 38 y 84, un intervalo "especialmente complejo" desde el punto de vista diagnóstico.

UN ESTUDIO EN 316 MUJERES

El estudio, realizado en 316 mujeres con sospecha clínica de preeclampsia y basado en el análisis de 424 muestras, muestra que el NT-proBNP está significativamente elevado en aquellas que desarrollarán la preeclampsia en los 7 días siguientes.

La combinación ofrece una "elevada fiabilidad" para descartar la enfermedad a corto plazo y permite priorizar la vigilancia sobre los casos realmente susceptibles de progresar.

Además, la combinación ofrece una "dimensión fisiopatológica complementaria", ya que el cociente angiogénico refleja la disfunción placentaria, mientras el NT-proBNP proporciona información sobre el grado de estrés cardiovascular materno, un factor estrechamente vinculado al riesgo de empeoramiento clínico.

La utilidad del NT-proBNP resulta especialmente evidente en los casos en los que el cociente angiogénico presenta valores intermedios y su capacidad diagnóstica es más limitada.