Un estudio confirma que usar un fármaco tras la trombectomía mejora la recuperación en ictus grave

Archivo - Profesionales del Clínic durante el estudio. - FRANCISCO AVIA - HOSPITAL CLÍNIC - Archivo

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital Clínic de Barcelona ha confirmado que administrar un fármaco trombolítico directamente en la arteria cerebral tras una trombectomía mecánica mejora de forma significativa la recuperación funcional de los pacientes con ictus isquémico grave.

Así lo han explicado en una rueda de prensa de este jueves la directora médica del Clínic, Raquel Sánchez-Valle; el jefe de la Unidad de Enfermedades Vasculares Cerebrales del Clínic y coordinador del estudio, Ángel Chamorro, y el investigador y neurólogo del Clínic y primer firmante del estudio, Arturo Renú.

El trabajo, de nombre 'Choice II' y publicado en la revista científica 'Jama', es la continuación de 'Choice', que comenzó en 2020 y ya apuntó que usar este tipo de fármacos, que deshacen los coágulos, podía mejorar la recuperación funcional tras ictus isquémico.

MÁS ALLÁ DE LA TROMBECTOMÍA

El procedimiento habitual cuando el ictus afecta a una arteria grande es la trombectomía mecánica, un procedimiento mínimamente invasivo que permite extraer el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo y que, sin embargo, en 1 de cada 3 casos no logra la recuperación completa del paciente.

Chamorro ha explicado que el estudio demuestra, contrariamente a lo que se creía, que aunque la trombectomía logre destaponar la arteria, algunas arteriolas y capilares --que contienen el 90% de la sangre del cerebro-- pueden continuar ocluidas, impidiendo que lleguen el oxígeno y la glucosa.

En este contexto, 'Choice' demostró que una dosis de trombolíticos podía "alisar el terreno final", permitiendo una recuperación más completa, pero el estudio tuvo que terminar al caducar el placebo y los resultados quedaron como preliminares.

'CHOICE II'

Ahora, 'Choice II' ha estudiado a 440 pacientes de 14 centros de toda España, de unos 75-77 años de media y con paridad entre hombres y mujeres, con el Clínic como impulsor y coordinador, y ha confirmado los resultados.

En concreto, a los 90 días del ictus, el 57,5% de los pacientes que recibieron el trombolítico adicional lograron una recuperación funcional muy buena, frente al 42,5% a los que únicamente se hizo la trombectomía.

El trombolítico no afecta a la mortalidad, que fue "exactamente la misma" en los 2 grupos de tratamiento, según ha apuntado Chamorro.

LA MAGNITUD DE LOS HALLAZGOS

El coordinador del estudio ha asegurado que la magnitud de los hallazgos es "la misma" que cuando se descubrieron los primeros trombolíticos hace 25 años, y que a lo largo de 2026 se empezarán a incorporar en las guías clínicas de todo el mundo, algo que el Clínic ya ha empezado a hacer.

Asimismo, ha avanzado que el Clínic está liderando un proyecto en Estados Unidos que añadirá al proceso una molécula antioxidante, que será el "remate final" del estudio y permitirá avanzar un escalón más en la cura del ictus.

Además, ha destacado que el trabajo valida la "enorme relevancia" de la microcirculación cerebral, e indica hacia dónde tiene que proseguir la investigación.

En la rueda de prensa ha intervenido el último paciente que se incluyó en el estudio, de nombre Cupertino, que estuvo 4 días ingresado por ictus isquémico, pero a las 24-48 horas empezó a caminar, y al día siguiente al alta ya acudió a trabajar.