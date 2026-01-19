Estudio coliderado por Atención Primaria confirma el cambio de rutinas del 56% de los mayores de 75 años desde pandemia

Anciano, mayor - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio nacional coliderado por Atención Primaria de la Comunidad de Madrid ha confirmado que el 56% de las personas mayores de 75 años experimentaron cambios moderados o considerables en sus rutinas diarias a partir de la pandemia de Covid-19, especialmente las mujeres.

El estudio, bajo el título 'Duidamos+75', coliderado por la Unidad de Investigación de este primer nivel asistencial, incluyó a 1.072 personas de diez comunidades autónomas, entre ellas Madrid, a las que se hizo un seguimiento en la consulta de Enfermería a lo largo de 18 meses.

Los resultados, publicados en la revista internacional 'Frontiers in Public Health', muestran que más de la mitad de los encuestados experimentó cambios importantes en su día a día, especialmente en las actividades sociales (48%), seguidas de las relacionadas con el cuidado de la salud (33%) y las rutinas básicas, como hacer la compra o tareas domésticas (26%).

En líneas generales, las mujeres reportaron más cambios en todas las categorías. Además, reflejaron peor calidad de vida cuando se modificaron a la vez las rutinas sociales y básicas, o cuando se alteraron las tres áreas consultadas: rutinas básicas, sociales y sanitarias.

En los hombres, en cambio, la calidad de vida se redujo cuando se interrumpieron rutinas sanitarias o cuando se combinaron cambios en cuidados y actividades básicas, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El estudio indica además que los efectos no dependieron de haber pasado o no la infección por Covid-19, lo que indica que el impacto social y ambiental de la pandemia pesó más que la infección en sí. Factores como la pérdida de un familiar, la sensación de amenaza ante el virus y la percepción de falta de apoyo social aumentaron la probabilidad de cambios en las rutinas.

AUTONOMÍA Y BIENESTAR

Para finalizar, los investigadores subrayan que mantener las rutinas diarias y la participación social es esencial para la autonomía y el bienestar en las personas mayores de 75 años. En este marco, proponen estrategias que incluyan perspectiva de género, apoyo personalizado, mejora de la alfabetización digital y medidas para prevenir la soledad no deseada.

La investigación, llevada a cabo entre junio de 2022 y junio de 2023, lleva la firma de Milagros Rico Blázquez, profesional de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como una de las primeras autoras, además de la de Marcos García Pascual, enfermero del Centro de Salud Los Alpes, en Madrid, y la autoría compartida del Grupo Clínico Cuidamos+75, del que forman parte 39 profesionales de enfermería de centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.

El estudio está financiado por la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud del Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión Europea.