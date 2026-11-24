Profesionales participantes en el estudio andaluz que establece los primeros valores de referencia para medir la masa muscular mediante ecografía nutricional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colaboración entre los dos grupos de Endocrinología de Ibima, 'Obesidad, diabetes y sus comorbilidades: prevención y tratamiento' y 'Endocrinología y Nutrición, Diabetes y Obesidad', con participación de profesionales del Hospital Regional Universitario de Málaga, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, ha permitido establecer valores de referencia de la ecografía nutricional, una técnica sencilla, no invasiva y sin radiación que permite medir directamente el músculo y el tejido adiposo.

El trabajo, denominado estudio Valores y publicado en Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, analiza los datos de 1.789 donantes de sangre aparentemente sanos, 842 mujeres y 947 hombres, evaluados en los centros de transfusión de Málaga, Sevilla y Granada, según ha precisado el Gobierno andaluz a través de un comunicado.

Hasta ahora, uno de los principales obstáculos para extender el uso de esta técnica era "la falta de valores de referencia obtenidos en personas sin enfermedad conocida". Saber cuánto mide el músculo en una persona sana de una determinada edad y sexo "resulta esencial para poder interpretar posteriormente si una medición se encuentra dentro o fuera de los valores habituales y poder diagnosticar correctamente la desnutrición o la sarcopenia".

Este enfoque se alinea con la Declaración de Málaga sobre Composición Corporal y Valoración Morfofuncional, que promueve la integración de herramientas de evaluación morfofuncional, incluida la ecografía nutricional, para caracterizar "de forma más precisa" las alteraciones de la composición corporal en la desnutrición y en otros escenarios clínicos, incluida la enfermedad crónica basada en la adiposidad.

La ecografía nutricional utiliza el mismo principio de los ultrasonidos empleados habitualmente en medicina, pero se aplica al estudio de la composición corporal. En este trabajo, los investigadores analizaron fundamentalmente el recto femoral, uno de los músculos que forman el cuádriceps, además de diferentes depósitos de grasa abdominal y del muslo.

A diferencia de otras aproximaciones indirectas, la ecografía permite observar y medir directamente la estructura muscular. Además, es una prueba no invasiva, no utiliza radiación y puede realizarse con equipamiento ecográfico disponible en el ámbito clínico, características "que favorecen su aplicación práctica en la valoración nutricional de los pacientes".

El estudio también comparó las mediciones ecográficas con otras herramientas utilizadas "para evaluar la composición y la función muscular". Los parámetros obtenidos mediante ecografía mostraron asociaciones de moderadas a fuertes con la masa muscular estimada por bioimpedancia y con la fuerza de prensión de la mano, una prueba habitual para valorar la función muscular.

Los investigadores estudiaron a 1.789 donantes de sangre y generaron tablas de referencia diferenciadas para mujeres y hombres y para cuatro grupos de edad, en concreto, 18-30 años, 31-45, 46-60 y mayores de 60 años. Los resultados muestran diferencias claras entre hombres y mujeres, lo que confirma la necesidad de disponer de valores específicos para cada sexo. Por ejemplo, la mediana del área del recto femoral fue de 4,60 cm2 en mujeres y 6,77 cm2 en hombres.

También se observó una reducción progresiva de distintos parámetros musculares con la edad. Los participantes de entre 18 y 45 años presentaron valores similares entre sí, mientras que las diferencias fueron más evidentes a partir de los 45 años. Por este motivo, los investigadores utilizaron a 1.001 participantes de 18 a 45 años como grupo de referencia para calcular posibles umbrales de baja masa muscular.

Uno de los principales resultados del trabajo es la propuesta de aplicar una puntuación similar al T-score utilizado en densitometría ósea, comparando la medición de cada persona con la observada en adultos jóvenes aparentemente sanos. Los investigadores proponen como referencia un valor situado dos desviaciones estándar por debajo de la media del grupo joven. Al aplicar este umbral a los participantes mayores de 45 años, entre el 1,4% y el 11,7%, dependiendo del parámetro y del grupo analizado, presentaba valores compatibles con una masa muscular baja.

Por su parte, el estudio también encontró una relación entre el nivel de actividad física declarado por los participantes y el tamaño del músculo. Las personas que comunicaron niveles más elevados de actividad física presentaban, en general, una mayor área del recto femoral. Una asociación que se observó tanto en mujeres como en hombres, aunque, al tratarse de un estudio transversal, estos resultados muestran una relación entre ambas variables y no permiten establecer una relación directa de causa y efecto.

La principal aportación del estudio es ofrecer por primera vez tablas de referencia por edad y sexo obtenidas en una "amplia muestra de adultos españoles aparentemente sanos". Estos datos "permiten comparar la medición de un paciente con los valores observados en personas de características similares y constituyen una base para avanzar en la estandarización de esta técnica".

En este sentido, los investigadores García-Almeida y Olveira han destacado conjuntamente que "disponer de valores de referencia por edad y sexo supone un avance fundamental para interpretar con mayor precisión las mediciones musculares mediante ecografía. Este trabajo demuestra, además, la importancia de la colaboración entre nuestros grupos de investigación para seguir avanzando hacia una valoración nutricional más objetiva, accesible y útil en la práctica clínica".

Además, el estudio presenta algunas limitaciones. La muestra procede de donantes de sangre y no de una selección representativa del conjunto de la población española; existe una "elevada proporción de participantes con estudios superiores y las personas incluidas podrían presentar hábitos más saludables que la población general". Asimismo, la mayoría de participantes eran de origen caucásico y el número de personas de mayor edad fue menor que el de otros grupos, por lo que los autores recomiendan prudencia al extrapolar los resultados a otras poblaciones.

Aun así, disponer de estos valores de referencia "constituye un paso relevante para estudiar de forma más homogénea la masa muscular mediante ecografía y facilitar futuros trabajos destinados a determinar su utilidad en el diagnóstico y seguimiento de problemas relacionados con la nutrición y la pérdida de masa muscular".