Estimular el intestino antes de cerrar una ileostomía reduce complicaciones en pacientes de cáncer de recto

Archivo - Intestino. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LIGHTFIELDSTUDIOS

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estimular el intestino antes de una cirugía para cerrar una ileostomía en pacientes operados de cáncer de recto reduce complicaciones postoperatorias, según ha demostrado un estudio multicéntrico español en el que ha participado el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN).

Los resultados, publicados en 'Colorectal Disease', muestran que el íleo postoperatorio, que supone una recuperación lenta o insuficiente del ritmo intestinal después de la cirugía, apareció en el 7,6 por ciento del grupo estimulado frente al 16,4 por ciento del grupo de control.

Esto supone una reducción relativa del 53,7 por ciento en la aparición de íleo postoperatorio, una diferencia que, según han precisado los autores de la investigación, no es estadísticamente significativa, pero que supone que la estimulación del asa eferente preoperatoria es una técnica "segura y reproducible".

El coordinador del Área de Cáncer Gastrointestinal del CCUN e investigador principal, Jorge Arredondo, ha resaltado que la técnica "reduce el riesgo de íleo postoperatorio, prepara el tramo intestinal que había estado inactivo y disminuye algunas complicaciones digestivas".

175 PACIENTES

Los investigadores han comprobado estos beneficios en 175 pacientes candidatos a cirugía para revertir la ileostomía, una salida temporal del intestino delgado hacia una bolsa externa creada mediante una abertura quirúrgica en la pared del abdomen para desviar las heces mientras cicatriza la zona intervenida.

Esta intervención se practica con frecuencia después de extirpar el tumor de recto para proteger la unión quirúrgica realizada entre el intestino y el recto. Sin embargo, esa ileostomía suele cerrarse posteriormente en una nueva operación que no está exenta de complicaciones. Por eso, los especialistas buscan nuevas formas de favorecer la recuperación de los pacientes.

En este ensayo clínico, se probó la estimulación del intestino mediante una técnica que consiste en introducir suero salino con espesante nutricional en el tramo inactivo del intestino. Para ello, se irriga la solución preparada a través del estoma, la abertura creada artificialmente en la pared del abdomen para la salida de las heces, algo que el paciente puede hacer en su propia casa después de recibir las indicaciones de enfermeras estomaterapeutas.

La presentación de los resultados de este ensayo clínico ha recibido el premio a Mejor Comunicación Oral del Congreso en la XXXI Reunión de la Asociación de Cirujanos del Norte celebrada recientemente en Pamplona.

Los 175 pacientes procedían de los hospitales Clínica Universidad de Navarra en sus sedes de Pamplona y Madrid, Hospital Universitario de Getafe, Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario Gregorio Marañón y Hospital Universitario Infanta Leonor (Comunidad de Madrid); Hospital Universitari Mútua Terrassa, Hospital Universitari Dexeus y el Hospital del Mar (Cataluña).

También se incluyeron pacientes del Hospital Universitario de León, el Hospital Universitario Río Hortega y el Hospital Medina del Campo (Castilla y León); el Hospital Universitario Son Espases y el Hospital Universitario Son Llàtzer (Illes Balears); el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria); el Hospital Universitario de Cabueñes (Asturias); el Hospital Universitario de Canarias (Canarias); y el Hospital Nuestra Señora del Prado (Castilla-La Mancha).