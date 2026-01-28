La estimulación magnética transcraneal podría ser rentable para tratar la depresión resistente

Archivo - Brain Linking - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WILDPIXEL - Archivo

La depresión mayor es la principal causa de años de discapacidad perdidos en todo el mundo (OMS, 2017), y el suicidio por depresión es una de las principales causas de muerte en personas de entre 15 y 49 años. Los antidepresivos y la terapia administrada como tratamiento de primera o segunda línea ayudan a dos tercios de las personas con depresión, pero el tercio restante presenta depresión resistente al tratamiento (DRT). Esta se define como la falta de respuesta a dos ciclos de antidepresivos.

Un nuevo estudio de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) ha descubierto que la estimulación magnética transcraneal (EMT), que aplica energía magnética al cerebro, puede ser una opción de tratamiento rentable para el NHS en el tratamiento de formas moderadas y graves de depresión que no han respondido a otros tratamientos.

CUANDO LOS TRATAMIENTOS NO FUNCIONAN

El análisis económico, publicado en 'BMJ Mental Health', comparó la EMT con la atención habitual en servicios de salud mental especializados y descubrió que la EMT reduce los síntomas depresivos, alivia la presión sobre los cuidadores informales y sobre los recursos del NHS, y ayuda a las personas a volver al trabajo.

La EMT representa una inversión en atención que recupera sus costos con el tiempo, principalmente a partir de ahorros en el servicio de salud más amplio y de menos días de trabajo perdidos debido a la depresión a largo plazo.

El estudio fue dirigido por el economista de salud senior Edward Cox de la Unidad de Ensayos Clínicos de Nottingham en la Universidad de Nottingham y el profesor Richard Morriss del Instituto de Salud Mental, el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR), el Centro de Investigación Biomédica de Nottingham y el Centro de Investigación HealthTech en Salud Mental (MindTech) del NIHR.

¿Qué ES LA ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL?

La EMT es un tratamiento ambulatorio en el que se aplican potentes pulsos magnéticos en el lado izquierdo de la cabeza, justo delante de la zona temporal del cuero cabelludo. La persona está consciente y recibe al menos 20 sesiones durante un período de cuatro a seis semanas.

Aunque la EMT es segura y eficaz como tratamiento para la DRT y fue aprobada en 2015 por el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención (NICE) para su uso en el NHS, sigue siendo inaccesible para la mayoría de los pacientes. Si bien la EMT se inventó en el Reino Unido, el equipo es producido por la industria británica y ha demostrado su eficacia e implementación en los servicios de salud mental, solo está disponible en uno de cada siete fideicomisos del NHS. Una de las principales razones es la falta de evidencia que demuestre su relación calidad-precio.

En este nuevo estudio, los expertos se propusieron evaluar la rentabilidad de dos modalidades de EMT: la terapia de estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) y la estimulación intermitente de ráfagas theta (EIT), en comparación con la atención habitual para la DRT. El estudio también busca establecer las circunstancias operativas en las que la EMT podría considerarse rentable para el NHS y la sociedad en general.

Es importante reconocer que la rentabilidad de la EMT depende específicamente de cómo se implementará en la práctica clínica general.

"Los hallazgos de nuestro estudio demuestran que los servicios que logran un modelo de atención optimizado y de alto rendimiento pueden esperar ofrecer un tratamiento altamente rentable. Nuestros hallazgos deberían proporcionar evidencia muy necesaria para que los responsables políticos racionalicen y establezcan modelos rentables para la implementación de la EMT en el NHS", concluyen los investigadores.