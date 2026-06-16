La estimulación magnética transcraneal logra una respuesta cercana al 50% en depresión resistente

Archivo - Imagen de archivo de estimulación magnética transcraneal. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estimulación magnética transcraneal (TMS) logra tasas de respuesta cercanas al 50 por ciento y de remisión de alrededor del 30 por ciento en pacientes con depresión mayor resistente al tratamiento farmacológico, unos resultados comparables a los de los medicamentos más eficaces disponibles.

Este es uno de los datos más relevantes que recoge la primera 'Guía de Práctica Clínica en España sobre neuromodulación en psiquiatría', impulsada por la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC), que integra más de un centenar de recomendaciones orientadas a garantizar un uso seguro, eficaz y equitativo de estas técnicas.

El objetivo de la guía es ordenar un campo en rápida expansión y facilitar su integración en la práctica clínica, alineando la realidad española con los estándares internacionales.

Según la SEPC, la neuromodulación, que actúa modulando circuitos neuronales mediante técnicas no invasivas como la TMS o la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS), ha experimentado un crecimiento sostenido a nivel internacional y especialmente en España durante los últimos seis o siete años.

Este avance, sin embargo, no ha ido acompañado de criterios homogéneos de aplicación, lo que ha generado variabilidad entre profesionales, centros y territorios en aspectos como las indicaciones, los protocolos o el acceso a los tratamientos.

En este contexto, el coordinador científico de la guía y representante del grupo internacional que ha permitido su desarrollo, Juan de Dios Molina, vicepresidente de la SEPC, subraya que el documento nace con un propósito claro: "Ofrecer a los pacientes alternativas eficaces y seguras, especialmente a quienes no responden a tratamientos convencionales", garantizando al mismo tiempo "criterios homogéneos de calidad y equidad".

Asimismo, ha destacado que la guía "busca consolidar su integración en la práctica clínica, alineando a España con la práctica internacional".

DESFASE DETECTADO ENTRE ALGUNAS RECOMENDACIONES NACIONALES PREVIAS

De esta forma, el especialista en Psiquiatría afirma que "uno de los elementos clave que justifica su desarrollo es que en la actualidad existe un desfase relevante entre algunas recomendaciones nacionales previas y la evidencia científica actual respecto al uso de la TMS- y la evidencia científica acumulada en los últimos años. Hoy en día existe posicionamiento de guías internacionales que respaldan su eficacia y seguridad, aunque con limitaciones metodológicas".

La guía, según describe Molina, "adopta un enfoque integral que trasciende la mera revisión académica". "Está dirigida tanto a profesionales clínicos como a gestores sanitarios y responsables de políticas públicas, e incorpora aspectos relacionados con la eficacia, la seguridad, la coste-efectividad, los resultados reportados por pacientes y la calidad asistencial. En la práctica, establece un marco nacional para el uso responsable de la neuromodulación, con especial atención a la equidad en el acceso y la sostenibilidad del sistema", ha desgranado.

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y RESPONSABILIDADES

Un aspecto especialmente destacado es la definición de competencias profesionales y responsabilidades. El coordinador de la Guía de la primera Guía de Práctica Clínica sobre estimulación magnética transcraneal (TMS) y estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS), insiste en que "la indicación de estas técnicas en patologías psiquiátricas debe recaer en médicos con formación adecuada, preferentemente especialistas en Psiquiatría, dado que su aplicación requiere una evaluación clínica completa, selección adecuada de pacientes, seguimiento de algoritmos terapéuticos y monitorización de resultados".

En paralelo, el documento advierte sobre los riesgos del uso no supervisado o fuera de indicación, especialmente en entornos no sanitarios, y establece principios éticos como el beneficio clínico, el consentimiento informado, el enfoque centrado en la persona y la equidad en el acceso.