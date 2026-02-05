Estados Unidos destina casi 5.000 millones de euros a la lucha mundial contra el VIH

Archivo - Manos sosteniendo lazos de concienciación del VIH/sida. - VASYL DOLMATOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado un paquete de gasto con una cuantía de 4.988 millones de euros (5.880 millones de dólares) para financiar la lucha mundial contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida, que el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) ha celebrado este jueves a través de un comunicado.

Estados Unidos convirtió en ley este martes el paquete de gasto consolidado que asigna 3.901 millones de euros (4.600 millones de dólares) al apoyo bilateral contra el VIH a través de la Estrategia Mundial de Salud América Primero, 1.060 millones de euros (1.250 millones de dólares) al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y 38 millones de euros (45 millones de dólares) a ONUSIDA.

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, ha expresado su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso estadounidense su "continuo compromiso" con el VIH y la salud mundial. "Esta inversión estadounidense brindará apoyo vital a millones de personas en los países socios y ayudará a garantizar que la respuesta mundial al VIH siga siendo eficiente, basada en datos y produzca resultados", ha destacado.

Este paquete de financiación impulsa la Estrategia de Salud Mundial 'América Primero', que busca apoyar la consecución de los objetivos 95-95-95 de ONUSIDA, que establecen como reto para 2030 que el 95 por ciento de personas estén diagnosticadas, el 95 por ciento reciban tratamiento y el 95 por ciento tengan una carga viral indetectable, con el fin de erradicar el sida como amenaza para la salud pública.

Desde el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, han destacado que las inversiones estadounidenses han sido durante más de dos décadas el principal impulsor de la respuesta mundial al VIH, salvando millones de vidas y apoyando los esfuerzos de los países para erradicar la epidemia del sida.

ONUSIDA se ha comprometido a aprovechar la financiación para proporcionar datos y apoyo técnico y estratégico riguroso a los países y comunidades más afectados por el VIH y para la implementación de la Estrategia Mundial de Salud América Primero, trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, el Fondo Mundial, los gobiernos socios y las comunidades.