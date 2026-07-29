Esperanza para la diabetes tipo 1: un fármaco aprobado frena y revierte el daño renal en jóvenes en un ensayo

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MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un medicamento aprobado podría frenar los efectos dañinos de la diabetes en los riñones, según datos prometedores de un ensayo de fase 3 con 98 jóvenes con diabetes tipo 1, presentados por la Universidad de Washington (Estados Unidos) en ‘Science Translational Medicine’.

La combinación integral de secuenciación de ARN, análisis de expresión genética y resonancia magnética del ensayo arroja luz sobre cómo el fármaco revierte los cambios desadaptativos en el metabolismo y la biología renal a nivel mecanicista.

La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal en todo el mundo, y casi un tercio de los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan enfermedad renal crónica. Aunque no se han aprobado nuevas terapias en varias décadas, la investigación ha sugerido que los fármacos que inhiben una proteína llamada SGLT2 pueden mejorar el daño renal causado por la diabetes tipo 2.

Sin embargo, los mecanismos detrás de esta protección no están claros, y la traslación se ha visto ralentizada por la falta de ensayos clínicos en humanos completos y aleatorizados. Para abordar esta brecha, los investigadores analizaron los resultados de su reciente ensayo clínico de fase 3 en un grupo aleatorizado de 98 adolescentes y adultos jóvenes con diabetes tipo 1. Los participantes (de 12 a 21 años) recibieron placebo o el inhibidor de SGLT2 aprobado, dapagliflozina, durante 22 semanas.

Los científicos analizaron los cambios en las biopsias renales y descubrieron que la dapagliflozina revertía los marcadores moleculares del daño renal, como el estrés oxidativo y la glucólisis. El fármaco también atenuó la expresión de genes relacionados con la fibrosis y la inflamación en las células endoteliales y las células epiteliales renales llamadas podocitos.

Los pacientes tratados mostraron signos tempranos de mejoría clínica, como un mejor control de la glucemia y una filtración renal más normalizada.

“Identificamos vías convergentes que pueden explorarse como dianas terapéuticas o biomarcadores para la prevención o el tratamiento de la nefropatía diabética”, destacan los investigadores, añadiendo que sus resultados también subrayan la utilidad del fenotipado profundo en los ensayos clínicos para esclarecer los mecanismos de los fármacos.