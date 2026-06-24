Archivo - Especialistas señalan que Cataluña concentra más del 40% de trasplantes renales de donante vivo que se hacen en España - PEPIFOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas que han participado en las jornadas científicas 'START' (EspecialiSTas en el AboRdaje de Trasplante) y 'GREAT' (Grupo Español de Actuaciones en Trasplante) han asegurado que "Cataluña concentra más del 40 por ciento de todos los trasplantes renales de donante vivo que se realizan en España", apartado en el que aprecian "margen de mejora".

Aunque "España trasplanta por encima de la media europea" y, por tanto, "es referente mundial en trasplante de órganos sólidos", este dato evidencia "una distribución muy desigual" por comunidades autónomas, han indicado durante su intervención en estos encuentros anuales impulsados por la compañía farmacéutica Astellas Pharma. En los mismos se ha expuesto que el país, en la actualidad, "alcanza una tasa de trasplante renal de donante vivo de alrededor de 10 por millón de población".

Uno de los asistentes a estas citas ha sido el miembro de la Fundació Puigvert de Barcelona, el doctor Lluis Guirado, quien considera que a la vanguardia en esta materia se encuentran "los países nórdicos, especialmente Holanda, donde la donación en vivo supone más del 35 por ciento de los trasplantes renales, frente al 10 por ciento español". Además, ha presentado "los avances en torno al donante vivo con criterios expandidos, un concepto emergente que está ampliando el universo de donantes posibles".

En este sentido, ha afirmado que "se trata de personas que hasta hace pocos años eran descartadas sistemáticamente". "Hoy, gracias a la evidencia que tenemos, pueden ser candidatos válidos", ha manifestado en un acto en el que se ha informado de que "el registro catalán de donante vivo con criterios expandidos acumula 10 años de seguimiento con resultados favorables tanto para el donante como para el receptor".

"Los perfiles incluidos abarcan donantes mayores de 70 años, con antecedentes de tumor, diabetes tipo 2, obesidad o hipertensión en determinados rangos", han señalado los expertos. "Son donantes que antes no se aceptaban por el riesgo que se les presuponía", ha insistido Guirado, que ha añadido que la evidencia ahora dice que, "con una selección cuidadosa, los resultados son muy buenos".

TRASPLANTE DE PÁNCREAS

Tras ello, el debate entre los especialistas ha girado en torno al trasplante de páncreas que, "a diferencia del trasplante renal, hepático o cardíaco, ampliamente conocidos" para la población, "sigue siendo una opción poco visible incluso entre profesionales y pacientes con diabetes avanzada". Este "se realiza en un grupo muy seleccionado de pacientes y tiene, por tanto, una menor visibilidad social", ha argumentado al respecto la integrante del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, la doctora Pilar Fraile.

"Sin embargo, es el único tratamiento capaz de restaurar una producción fisiológica de insulina y conseguir que el nivel de azúcar en sangre se mantenga estable de forma natural, sin necesidad de administrarse insulina", ha afirmado, mientras que la representante del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga y coordinadora científica de 'START', la doctora Verónica López, ha subrayado que este "está viviendo una nueva etapa de interés clínico".

A juicio de esta última, "la mejora de las técnicas quirúrgicas, el perfeccionamiento de los tratamientos inmunosupresores y una selección más precisa de los candidatos han contribuido a mejorar los resultados". "Aunque hemos asistido a avances extraordinarios en el tratamiento de la diabetes, sigue existiendo un grupo de pacientes para los que estas alternativas no son suficientes", ha explicado, no obstante, para agregar que "en ellos, el trasplante de páncreas continúa siendo la única opción capaz de restablecer una función endocrina pancreática fisiológica".

Los expertos han sostenido que "los pacientes que más pueden beneficiarse son aquellos con diabetes tipo 1 y enfermedad renal avanzada, candidatos a un trasplante simultáneo de páncreas y riñón, aunque también está indicado en personas con diabetes de muy difícil control e hipoglucemias recurrentes graves". "El trasplante de páncreas no persigue únicamente mejorar el control de la glucosa", ha asegurado López, tras lo que ha apuntado que "en pacientes adecuadamente seleccionados, puede permitir recuperar la independencia de la insulina y mejorar significativamente la calidad de vida y la supervivencia".

Por último, y una vez expuesto que "el seguimiento de estos pacientes exige vigilar simultáneamente la salud del órgano trasplantado y los efectos de la medicación inmunosupresora", se ha indicado que "la Sociedad Española de Trasplante (SET) ha actualizado recientemente su protocolo nacional de trasplante de páncreas con el objetivo de armonizar criterios entre centros y garantizar que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades de acceso".