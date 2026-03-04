Especialistas creen que los criterios actuales del síndrome de ovario poliquístico pueden favorecer sobrediagnóstico

Archivo - XXIII Jornadas Nacionales HM Gabinete Velázquez. Actualizaciones en Ginecología y Obstetricia - HM HOSPITALES - Archivo

Especialistas reunidos en las 'XXIII Jornadas Nacionales HM Gabinete Velázquez. Actualizaciones en Ginecología y Obstetricia' han coincidido señalar que los criterios diagnósticos actualmente vigentes en el ámbito del síndrome de ovario poliquístico pueden resultar insuficientes o incluso favorecer falsos diagnósticos, lo que pone de manifiesto la necesidad de revisar y actualizar los parámetros clínicos para evitar sobremedicalización y mejorar la precisión del diagnóstico.

Durante dos días, reconocidos especialistas del ámbito nacional e internacional se han reunido para analizar y compartir las últimas novedades en torno a los principales retos que enfrenta la salud de la mujer. En esta nueva edición, cuestiones como la anticoncepción, la menopausia, el síndrome de ovario poliquístico, la patología cervical asociada al Virus del Papiloma Humano (VPH) y los avances en infertilidad han centrado algunos de los aspectos del debate científico, consolidando estas jornadas como foro de referencia en la especialidad.

El manejo multidisciplinar de la paciente con cáncer de mama metastásico, la cirugía mamaria asistida por el robot SP, las dudas y consultas más frecuentes sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) o las distintas patologías ginecológicas también han ocupado un lugar destacado en la agenda de las jornadas de este año cuyo Comité Científico y Organizador ha estado formado por las Dras. Silvia P. González y Dra. Dolores Ojeda, especialistas en ginecología y obstetricia; y el Dr. Luis Serrano, especialista en ginecología y obstetricia de HM Gabinete Velázquez.

En el terreno de la anticoncepción, se han presentado nuevos estudios, a través de los que se han analizado la seguridad y la eficacia de estos tratamientos, con especial atención al perfil trombótico de los anticonceptivos hormonales combinados. El profesor Jonathan Douxfils, Head of Research Unit in Clinical Pharmacology de la University of Namur en Bélgica, ofreció una actualización sobre las novedades en anticoncepción hormonal oral centrada en el estetrol (E4), primer estrógeno selectivo natural (NEST).

Durante su intervención, el especialista analizó el impacto sanitario y social del tromboembolismo venoso asociado a estos tratamientos, así como la necesidad de optimizar su perfil de seguridad. En este sentido, datos recientes de farmacovigilancia y análisis de desproporcionalidad procedentes de las bases EudraVigilance y FAERS apuntan a una menor proporción de notificaciones de eventos tromboembólicos con anticonceptivos que contienen estrógenos naturales frente a aquellos con etinilestradiol, siendo la combinación estetrol/drospirenona la que muestra el perfil más favorable.

En opinión de la doctora González, "la evidencia actual respalda que el uso de estrógenos naturales, y en particular del estetrol, podría suponer un avance relevante en la seguridad de la anticoncepción hormonal oral, abriendo la puerta a una posible reevaluación de los anticonceptivos combinados desde el punto de vista del riesgo trombótico venoso, lo que abre la puerta a un gran avance en el abordaje de la anticoncepción hormonal combinada".

La menopausia ha ocupado igualmente un lugar destacado en el desarrollo de las jornadas, con un enfoque que trasciende los síntomas clásicos, como los sofocos, para incorporar otros aspectos menos visibilizados, pero de gran impacto, como la caída capilar, el aumento de peso o los trastornos del sueño. Los especialistas subrayaron que el insomnio en esta etapa no solo afecta a la calidad de vida, sino que puede incrementar el riesgo cardiovascular en la mujer.

En patología mamaria, se han presentado avances en cirugía robótica y endoscópica que permiten ofrecer tratamientos mínimamente invasivos con mejores resultados estéticos, reduciendo a su vez la morbilidad y asegurando una recuperación más rápida de las pacientes.

Mientras que la patología asociada al virus del papiloma humano ha generado un amplio debate en torno a la necesidad de homogeneizar criterios y mensajes en la práctica clínica. En este sentido, el doctor Luis Serrano, señala que, "más que carencias asistenciales, lo que existe es una notable confusión que en ocasiones se traslada a las pacientes mediante información diversa y contradictoria, especialmente ante las diferencias entre los programas públicos de cribado y el concepto de revisión en la sanidad privada".

AVANCES EN INFERTILIDAD: INNOVAR ES DECIDIR MEJOR

La actualización en infertilidad también ha ocupado un espacio relevante en el programa científico. La doctora Ana Gaitero, directora médica HM Fertility Center ha puesto el foco en que la verdadera innovación en reproducción asistida no consiste en hacer más pruebas, sino en tomar mejores decisiones con mayor respaldo científico y de forma personalizada.

En este sentido, la incorporación de inteligencia artificial en la selección embrionaria permite aportar mayor objetividad en el laboratorio, reduciendo la subjetividad y mejorando la consistencia de los resultados.

"La gran revolución en fertilidad no es hacer más, sino elegir mejor a quién, cuándo y cómo tratar", ha subrayado Gaitero que también aclara que, "en fertilidad, el tiempo es un factor pronóstico determinante, por lo que saber cuándo derivar y qué pruebas tienen respaldo científico evita demoras innecesarias y reduce intervenciones sin beneficio demostrado, especialmente en situaciones complejas como el aborto de repetición".

La especialista insiste en la importancia de evitar cascadas diagnósticas innecesarias que generan ansiedad y sobrecostes sin mejorar el pronóstico y destaca el papel clave del ginecólogo general como puerta de entrada al sistema.