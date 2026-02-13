Especialistas coinciden en reforzar la coordinación y prevención frente a la cronicidad en España

Imagen de la jornada. - MATIAS CHIOFALO

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Japón, la España de 2040: Retos y soluciones para el Sistema Nacional de Salud del futuro', impulsada por Daiichi Sankyo, ha reunido a expertos multidisciplinares que han coincidido en la necesidad de reforzar la coordinación nacional en la gestión de la cronicidad y avanzar hacia un modelo sanitario más preventivo y sostenible.

Según ha informado la compañía, el año 2040, España será, junto a Japón, el país con mayor longevidad del mundo. Actualmente, el 20,1 por ciento de la población española es mayor de 65 años frente al 29,3 por ciento en Japón y la proyección de ambas para 2040 corresponde a un 27,9 por ciento vs 34,8 por ciento de población mayor de 65 años.

Desde Daiichi Sankyo consideran que este cambio demográfico supone un reto estructural sin precedentes para el Sistema Nacional de Salud (SNS), dada la alta prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, que es la principal causa de mortalidad en España y para la que se esperan 301.884 nuevos diagnósticos o las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en mujeres en España.

"Japón es hoy el espejo de la España de 2040 y nos ofrece aprendizajes valiosos y propuestas realistas y aplicables en nuestro país, como la atención integrada a largo plazo, el uso eficiente de los recursos y la cultura de la prevención, que nos demuestran que es posible hacer frente a los retos que están por venir con soluciones sostenibles, inclusivas y adaptadas a los cambios demográficos y tecnológicos", ha indicado Ana Zubeldia, directora general y Head de Oncología de Daiichi Sankyo España.

En una primera mesa de debate en torno a los retos compartidos por España y Japón en materia de longevidad, representantes del ámbito social, académico e institucional han coincidido en que el envejecimiento conlleva un cambio estructural con profundas implicaciones para la cohesión social.

María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora de Sociología de la UNED, ha advertido de que el estatus socioeconómico y el diseño de las ciudades se han convertido en determinantes de salud capaces de amplificar el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

En la misma línea, Juan Martín, director del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), ha defendido el potencial de la denominada 'Economía de los Cuidados' como un pilar clave del Estado del bienestar y "como base de una economía de la longevidad en la que el bienestar no se entiende como un coste, sino como un activo económico esencial".

Por su parte, Mario Fontán, vocal asesor en la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad, ha insistido en la necesidad de impulsar en España programas de prevención similares a los de Japón, orientados a identificar riesgos de forma temprana antes de que deriven en patologías críticas y en un mayor coste para el sistema.

HACIA UN CONSENSO POLÍTICO POR LA SOSTENIBILIDAD SANITARIA

La jornada ha dedicado una mesa a la perspectiva de las comunidades autónomas, responsables de la gestión directa de los servicios de salud, donde se ha puesto de manifiesto que la necesidad de establecer una coordinación nacional más estrecha para evitar desigualdades, así como la necesidad de transformar el modelo de gestión hacia uno que reconozca la multimorbilidad como la norma y no como la excepción en el paciente mayor.

En este marco, Julio García, diputado del PP en el Parlamento de Galicia y exconsejero de Sanidad en la Xunta de Galicia, Iván Sánchez, portavoz de Sanidad de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Sara Jaurrieta, portavoz de Sanidad del PSC en el Parlament de Catalunya y Rita Tristancho, directora general del Paciente y Cronicidad en el Servicio Canario de Salud, han coincidido en que la cronicidad y multimorbilidad requiere un enfoque en el que prime la coordinación de los servicios.

HACIA UN MODELO DE CUIDADOS INTEGRAL Y SOSTENIBLE

La tercera mesa de debate ha integrado las principales soluciones asistenciales que permitirían garantizar el envejecimiento saludable de una población cada vez más longeva, con un consenso claro sobre la necesidad de avanzar hacia un abordaje centrado en la prevención para gestionar la atención sanitaria eficazmente y garantizar la sostenibilidad del SNS.

En esta línea, Susana de la Cruz, vocal de Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), adjunta del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra y miembro del Grupo de Largos Supervivientes, ha subrayado que "el cáncer es una enfermedad asociada en gran parte al envejecimiento. En España la esperanza de vida cada vez es mayor, por lo que es imprescindible mejorar en estrategias y políticas de prevención para disminuir la incidencia del cáncer".

Por su parte, Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, jefe de sección del Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ha solicitado medidas concretas que permitan el envejecimiento saludable y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, como la prohibición del consumo de tabaco y la nicotina en todos los espacios públicos, la promoción del ejercicio físico adaptado y la reducción del precio de los alimentos saludables. Además, ha abogado por la prevención, la deshospitalización del sistema, el control de patologías crónicas y la potenciación de la atención primaria y la geriatría.