Especialistas de 14 hospitales madrileños dejarán de hacer horas extraordinarias a partir del 1 de junio

Archivo - Fachada y zonas exteriores del Hospital de la Paz de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Facultativos de 27 especialidades de 14 centros hospitalarios públicos de la Comunidad de Madrid han anunciado hasta este martes su intención de dejar de hacer peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera, a partir del próximo día 1 de junio, según ha avanzado el sindicato Amyts, mayoritario entre los médicos de la Comunidad.

Una iniciativa que nació por parte de los especialistas en Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario 12 de Octubre y a la que se han ido sumando compañeros de distintos servicios. Según los datos ofrecidos por el sindicato, hasta este martes se han adherido profesionales de 27 especialidades en 14 centros hospitalarios de la región.

Según explicaron entonces, se trata de una medida que adoptaban "ante la persistente ausencia de respuesta de la Administración a las reivindicaciones planteadas durante los últimos meses de movilización del colectivo médico nacional", en el marco de la huelga indefinida intermitente por el Estatuto Marco propio.

De esta forma, estos profesionales que secundan la medida dejarán de hacer peonadas a partir del 1 de junio, aunque los trasplantes y las guardias localizadas quedan expresamente excluidos al tratarse de actividades que no pueden estructurarse dentro de la jornada ordinaria y cuya continuidad es esencial para los pacientes.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, trasladó el "completo apoyo" a esta iniciativa de protesta y recalcó que los denominados pactos de gestión o peonadas están "bastante mal" pagadas y se hacen para tratar de disminuir las listas de espera.

En este sentido, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha vuelto a urgir a la ministra del ramo, Mónica García, para una solución que ponga fin a la huelga y ha advertido del impacto que tendrá en las listas de espera, con más de 210.000 consultas y 10.500 cirugías "perdidas" durante estos 26 días de paros.

"Es la ministra la que tiene que solucionar este problema que ha provocado. En vez de estar viajando por el mundo, que se siente con sus compatriotas, con sus colegas médicos, porque lo que reclaman es un Estatuto médico propio, que en la Comunidad de Madrid apoyamos. Y además que tenga una financiación finalista, porque necesitamos que ese sueldo base aumente, porque es lo que va a impactar directamente en la jubilación, en las bajas y en la cotización. Y además que se cuenten las guardias como tiempo trabajado para la jubilación", ha apostillado.

Este mismo martes, desde Amyts han reiterado su "máximo apoyo" a todos los médicos y facultativos que han dado este paso. "Estamos dando soporte a estos profesionales, así como trasladando este malestar a la Administración cuando nos lo solicitan", han apuntado.

En concreto, han trasladado de momento su apoyo a esta iniciativa profesionales del 12 de Octubre (Anestesiología), Clínico San Carlos (Anestesiología), La Paz (Anestesiología, Anestesiología Infantil, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico y Digestivo), Getafe (Anestesiología), Infanta Leonor (Anestesiología), Puerta de Hierro (Anestesiología), Hospital Universitario de La Princesa (Anestesiología y Cirugía Vascular), Móstoles (Anestesiología, Urología y Cirugía Vascular), Gregorio Marañón (Anestesiología), Alcorcón (Anestesiología, Ginecología y Cirugía General), Niño Jesús (Anestesiología, Cirugía Pediátrica y Neurocirugía), Severo Ochoa (Anestesiología), Ramón y Cajal (Anestesiología, Otorrinolaringología y Cirugía General), y Leganés (Cirugía Vascular).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y REINVINDICACIONES

Los facultativos instan a la Consejería a convocar de manera inmediata al comité de huelga autonómico --integrado por Amyts, SIME, MUD y AME-- a una nueva mesa de negociación específica para los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, "con representación exclusiva del colectivo y capacidad negociadora real". Hasta el momento ha habido dos reuniones con la Consejería de Sanidad, la última de ellas el pasado día 30 y que fue calificada de "decepcionante" por el comité.

Igualmente, reclaman a la Consejería un compromiso para abordar, "en un calendario concreto", cada una de las reivindicaciones del colectivo, "con especial atención a las condiciones que sitúan a Madrid en una posición de desventaja respecto al resto de comunidades autónomas".

En concreto, entre sus reivindicaciones se encuentran el apoyo "público y explícito" al Estatuto Marco propio para médicos, una mesa de negociación en la que ambas partes estén representadas "con capacidad negociadora real", "voluntad de llegar a acuerdos y que además no esté condicionada por otros colectivos".

También la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la mejora en la remuneración de la hora de guardia con el objetivo de llegar al precio de 175% la hora ordinaria y un compromiso para transicionar hacia un modelo donde las guardias sean de carácter voluntario en un plazo de 5 años.

Igualmente, exigen el fin del abuso de la temporalidad y retribuciones fijas que incrementen el sueldo base en función del nivel de formación y responsabilidad, con el objetivo de aproximarnos a los niveles salariales de los países de la OCDE.

Entre sus propuestas de resolución del conflicto también está constituir una comisión de seguimiento trimestral para verificar el cumplimiento de los acuerdos y realizar una declaración pública de apoyo de la Comunidad de Madrid al Estatuto Médico y Facultativo a nivel estatal.