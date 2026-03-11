Archivo - Especialista pone de relieve el papel clave de la Radiología en el diagnóstico precoz y el manejo de la endometriosis - CLÍNICAS EVA - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la doctora Ana Villanueva, ha puesto de relieve el papel clave de la Radiología en el diagnóstico precoz, el manejo óptimo y la planificación del tratamiento de la endometriosis, aspecto que va a ser abordado en el 38º Congreso Nacional SERAM, a celebrar en mayo en Valencia.

"La forma más frecuente de endometriosis en adolescentes es la endometriosis superficial o peritoneal", ha indicado, en referencia a esta etapa vital, ya que esta es una enfermedad ginecológica crónica que afecta de forma significativa a la calidad de vida de millones de mujeres, muchas de ellas desde la adolescencia.

No obstante, ha señalado que los endometriomas y la endometriosis pélvica profunda "suelen aparecer en adolescentes de mayor edad, especialmente a partir de los 18 años". "Además, las pacientes con algunas malformaciones congénitas uterinas, como las anomalías müllerianas obstructivas, presentan un mayor riesgo de desarrollar endometriosis y adenomiosis, lo que subraya la importancia de una evaluación diagnóstica rigurosa en estos casos", ha explicado.

En este contexto, se ha destacado la importancia de las técnicas de imagen para confirmar la presencia de la enfermedad y descartar otras causas de los síntomas. "El estudio suele iniciarse con una ecografía abdominal y, siempre que sea posible, una ecografía transvaginal", ha afirmado, al tiempo que ha declarado que, "en muchos casos, se completa con una resonancia magnética, prueba que en España es informada por el radiólogo".

"El objetivo de estas exploraciones es determinar la existencia de lesiones, valorar su extensión y proporcionar al ginecólogo información clave para establecer el mejor abordaje terapéutico", ha continuado Villanueva, que ha añadido que, "cuando las pruebas de imagen no resultan concluyentes, puede ser necesaria una laparoscopia diagnóstica".

UNA ENFERMEDAD INFRAVALORADA EN ALGUNOS CASOS

Por otra parte, desde la SERAM han indicado que la endometriosis puede estar infravalorada en algunos casos, especialmente en pacientes que toman anticonceptivos orales para controlar el dolor, ya que estos tratamientos pueden silenciar los síntomas.

En cuanto al grado de afectación, este suele ser mayor en adultas, con lesiones más fibrocicatriciales que en las adolescentes. En muchas ocasiones, el diagnóstico se retrasa, lo que favorece una mayor cronicidad de los síntomas y una evolución más prolongada de la enfermedad, realidad que "refuerza la necesidad de estrategias diagnósticas tempranas apoyadas en la Radiología", ha apuntado Villanueva.

"A pesar de los avances, todavía es necesario aumentar la concienciación social sobre la endometriosis", ha proseguido, al tiempo que ha recordado que "muchas pacientes no identifican qué síntomas pueden ser patológicos y retrasan la consulta al especialista". "Es fundamental reforzar la formación de los profesionales sanitarios para mejorar la sospecha clínica y optimizar el uso de las pruebas de imagen", ha agregado.