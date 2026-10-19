Archivo - Especialista indica que casi todas las personas con una hernia pueden ser susceptibles de una cirugía mayor ambulatoria - HENADZI PECHAN/ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de Olympia Quirónsalud, el doctor Carlos Durán, ha señalado que "prácticamente todos los pacientes pueden ser susceptibles inicialmente de una cirugía mayor ambulatoria, pero la indicación debe individualizarse teniendo en cuenta tanto las condiciones de la persona como las características de la propia hernia".

"Aunque durante años una operación de hernia podía asociarse a permanecer ingresado en el hospital, los avances quirúrgicos y anestésicos han cambiado este escenario", ha indicado, junto al miembro del departamento, el doctor José Castell. Al respecto, han expresado que las hernias de la pared abdominal constituyen un problema frecuente que aparece cuando parte del contenido abdominal protruye a través de una zona debilitada.

En este sentido, han afirmado que entre las más habituales se encuentran las hernias inguinales, localizadas en la ingle, y las umbilicales, que aparecen alrededor del ombligo. "Diferentes son las eventraciones o hernias incisionales, que se desarrollan sobre la cicatriz de una intervención quirúrgica previa", han explicado, para añadir que frente a ellas, un número importante de pacientes puede ser intervenido mediante cirugía mayor ambulatoria.

Así, y dado que la mayoría de las hernias y eventraciones tienen indicación quirúrgica para su corrección, pese a que existen situaciones concretas en las que puede plantearse inicialmente una actitud conservadora, han expuesto que no necesariamente la operación se realiza de manera inmediata. "El momento de la intervención depende de los síntomas, del tamaño y evolución de la hernia y de las circunstancias de cada paciente", ha señalado Castell.

"El dolor, la dificultad para reducir el contenido herniario, la limitación para realizar actividades cotidianas o un aumento progresivo del tamaño son algunos de los factores que pueden aconsejar adelantar la cirugía", han continuado, para añadir que "también pueden influir el tipo de actividad laboral o física y circunstancias personales como viajar con frecuencia". De cualquier modo, especial atención requiere la aparición de dolor acompañado de una hernia que deja de poder reducirse, y es que cuando el contenido no puede volver a introducirse y aparece dolor, puede existir una incarceración y es necesario acudir a un Servicio de Urgencias para ser valorado.

Además, los expertos han manifestado que antes del alta, el equipo sanitario debe comprobar que el paciente cumple una serie de condiciones que permiten continuar la recuperación con seguridad en su domicilio, y es que ahí comienza un proceso progresivo que incluye la tolerancia oral, la movilización y el control adecuado del dolor, periodo que suele prolongarse durante aproximadamente de tres a seis horas. "El paciente no recibe el alta hasta que ha tolerado la dieta, se ha levantado y caminado y presenta un buen control del dolor", ha explicado Durán.

También es relevante la selección previa, ya que se valoran aspectos como la edad, las enfermedades asociadas, el riesgo anestésico, la toma de anticoagulantes, si la persona vive sola o acompañada y la distancia desde su domicilio hasta un centro sanitario. Junto a ello, "las hernias y, especialmente, las eventraciones de gran tamaño que pueden requerir drenajes o dificultar la movilización precoz suelen precisar ingreso hospitalario", ha expresado Castell.

BENEFICIO DE LA LAPAROSCOPIA

Por otra parte, han expuesto que uno de los avances que ha favorecido el desarrollo de la cirugía ambulatoria es la laparoscopia, un abordaje mínimamente invasivo que posibilita intervenir mediante pequeñas incisiones, el cual "permite reducir el dolor postoperatorio y favorecer una incorporación más rápida a la vida cotidiana". "Las incisiones utilizadas pueden ser de apenas cinco o 10 milímetros, evitando, además, la sección de capas musculares que se produce en determinados abordajes abiertos", han declarado, agregando que ello deriva en menos analgésicos y antiinflamatorios, y en una recuperación más rápida.

"Dar el alta hospitalaria no significa que el equipo deje de estar pendiente del paciente", han subrayado, por otra parte, los especialistas, quienes han manifestado que "el paciente dispone de un teléfono de contacto y se realiza seguimiento desde Enfermería", habitualmente esa misma noche y al día siguiente, "para comprobar la evolución y resolver posibles dudas". Además, antes de abandonar el centro, recibe información.

Por último, y tras afirmar que la recuperación y el riesgo de que una hernia vuelva a aparecer no dependen exclusivamente de la técnica quirúrgica, ya que "el tabaquismo, la obesidad, la diabetes y el estado de la musculatura abdominal son factores que deben valorarse antes de la intervención", han explicado que "el temor a la operación o a permanecer varios días ingresado lleva a algunos pacientes a convivir durante años con una hernia".

Ante ello, han recordado que "el tamaño y el tiempo de evolución pueden condicionar la complejidad posterior de la intervención". "Cuanto mayor sea el defecto y más tiempo lleve evolucionando, más compleja puede resultar su corrección", han manifestado, para concluir afirmando que es necesario "realizar una valoración especializada que permita determinar si existe indicación quirúrgica, cuál es el mejor momento para intervenir y qué abordaje resulta más adecuado".