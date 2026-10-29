Archivo - Especialista destaca la importancia de la rehabilitación tras un ictus por las "altas probabilidades de recuperación" - AKINBOSTANCI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora técnica del Área de Rehabilitación y Discapacidad Física de la entidad de asistencia Clariane, Paola García, ha manifestado que "es importante que las personas que han sufrido un ictus vayan a rehabilitarse porque hay altas probabilidades de recuperación".

En este sentido, y con motivo de la celebración, este jueves, 29 de octubre, del Día Mundial del Ictus, el Centro Integral de Atención Neurorehabilitadora (CIAN Madrid) de la organización de rehabilitación y atención Grupo 5 ha compartido la historia de recuperación de Luis, un paciente que está en proceso de neurorrehabilitación y que busca visibilizar el esfuerzo diario tras un daño cerebral.

"Sufrí un ictus: de eso se sale", ha aseverado Luis, que se ha enfrentado a una de las principales causas de discapacidad en España, pero que ha mandado un mensaje directo de esperanza y realismo a todas las personas y familias que atraviesan por esta situación. "Mi padre salió, mi chica ha salido, conozco más gente que ha salido", ha subrayado.

ADAPTAR EXPECTATIVAS

Así, tras el impacto inicial del daño cerebral adquirido, el proceso de rehabilitación requiere adaptar expectativas, asumir que el esfuerzo es exigente y apoyarse en un equipo especializado. Al respecto, CIAN Madrid, una vez superada la fase aguda tras un ictus, realiza una intervención basada en planes neurorrehabilitadores intensivos, personalizados y orientados a la consecución de objetivos funcionales con impacto real en la vida cotidiana de la persona.

Para ello, se combinan las últimas técnicas de tratamiento con un acompañamiento empático y continuo, entendiendo la recuperación no como un proceso lineal, sino como un esfuerzo sostenido en el tiempo. "La neurorrehabilitación es una carrera de fondo", ha declarado la fisioterapeuta del centro, Natalia Sancho, que ha añadido que "llega ese día en el que un pequeño cambio chiquitín consigue dar la energía suficiente para continuar el tratamiento".

De este modo, la neurorrehabilitación ayuda a redefinir el concepto de autonomía personal, priorizando aquello que devuelve la dignidad y la calidad de vida en la rutina diaria. "Ahora, me está costando más, el doble que antes, pero de aquí a dos o tres meses, conseguiré andar o no, y no me importa", ha afirmado Luis, que ha declarado que le es suficiente con "ser un poquito independiente".