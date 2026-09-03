Archivo - Especialista destaca que el acompañamiento transversal al paciente de cáncer mejora la tolerancia a los tratamientos - VIOLETASTOIMENOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Instituto Oncológico Teknon, la doctora Elvira Buxó, ha destacado la importancia del acompañamiento transversal al paciente de cáncer, ya que este "impacta de forma directa en la reducción de la ansiedad y favorece una mejor tolerancia a los tratamientos".

"El diagnóstico es el punto de partida de un proceso que gestionamos de forma integral", ha señalado, para añadir que "desde el primer momento" se hace "una valoración completa de la persona, no solo clínica, también familiar/social, emocional y espiritual". "Conocer al paciente en todas sus dimensiones es lo que nos permite construir un acompañamiento real, no solo prescribir un tratamiento", ha subrayado.

En este sentido, ha declarado que, en el ámbito oncológico, la humanización es "un factor clave en la evolución de la enfermedad". Por ello, ya desde el análisis inicial, "la información se da de forma gradual y adaptada a cada persona", ya que "hay quien quiere saberlo todo desde el primer día y hay quien necesita tiempo para poder escuchar", ha explicado.

Además, ha expuesto que es necesario impregnar de empatía cada fase asistencial. "La humanización no puede estar reducida a un área específica porque, entonces, deja de ser humanización para convertirse en un servicio más", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que esta debe cultivarse "como una cultura de equipo".

ENFERMERÍA EJERCE DE CONECTOR CONTINUO POR EL CIRCUITO SANITARIO

Buxó, que se ha referido también al aspecto burocrático y las pruebas que siguen al diagnóstico inicial, ha asegurado que "el modelo se apoya en la Enfermería de referencia, que ejerce de conector continuo" por el circuito sanitario. "El paciente oncológico no debería tener que navegar solo por un circuito complejo en un momento de máxima vulnerabilidad", ha manifestado.

Otros apartados que ha asegurado que son tenidos en cuenta en el Instituto Oncológico Teknon son la imagen corporal, el estado nutricional y la condición física, por lo que equipos especializados en Onco-Psicología, nutrición y rehabilitación intervienen de manera proactiva desde la primera valoración.

Junto a ello, ha indicado que se asiste también a la familia del paciente, labor que se complementa con iniciativas como el acompañamiento entre pares, en las que personas que ya han superado la enfermedad "aportan un valor único al proceso". Este tipo de apoyo "reduce el miedo, normaliza la experiencia y devuelve la esperanza de una forma que solo puede transmitir alguien que lo ha vivido en primera persona", ha declarado, destacando al respecto el 'Proyecto TWIN', "con resultados claramente favorables".

Por último, y en relación con el momento de finalización del tratamiento, ha señalado que este se traduce "en una nueva fase del acompañamiento". "La fatiga postcáncer es real, frecuente y poco comprendida socialmente", por lo que es necesario estructurar un seguimiento gradual "para que el retorno a la rutina física, emocional y social se realice con expectativas realistas y con el respaldo continuo del equipo", ha concluido.