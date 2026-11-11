Archivo - Especialista asegura que la evidencia insuficiente de ondas de choque para disfunción eréctil muestra mejorías modestas - DIEPHOSI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cirujano urólogo especialista en cirugía reconstructiva de pene, enfermedad de Peyronie y Medicina sexual, el doctor François Peinado, ha señalado que las ondas de choque pueden "producir mejorías modestas en la función eréctil, pero la evidencia disponible todavía no permite confirmar con suficiente solidez su eficacia clínica real".

"Después de más de una década de utilización clínica, seguimos sin disponer de evidencia sólida, consistente y de alta calidad que confirme claramente su eficacia clínica real", ha sostenido, y es que una revisión Cochrane publicada en 2025, que incluyó 21 ensayos clínicos aleatorizados y 1.357 hombres, ha concluido que la calidad global de la evidencia es baja para prácticamente todos los resultados analizados.

En este sentido, ha indicado que los estudios muestran que las ondas de choque pueden producir cierta mejoría a corto plazo en la función eréctil. Sin embargo, "en muchos casos, los cambios son pequeños, apenas superan el umbral mínimo considerado clínicamente relevante y no siempre se traducen en una mejoría sexual significativa para el paciente", ha explicado, para añadir que "también se observaron pequeñas mejorías en la rigidez peneana, aunque los resultados fueron discretos y los cambios se situaron cerca del umbral mínimo considerado clínicamente importante".

"A largo plazo, los resultados parecen algo mejores, pero se basan en menos estudios y presentan mayor heterogeneidad, lo que reduce la confianza en los datos", ha continuado Peinado, quien ha agregado que "la revisión tampoco muestra diferencias claras en efectos adversos, pero no ofrece datos sólidos sobre calidad de vida o satisfacción del paciente".

NECESARIOS ESTUDIOS DE MÁS CALIDAD

Con todo, ha manifestado que "el objetivo del tratamiento va más allá de mejorar una puntuación", y es que "se trata de lograr una recuperación funcional clara de las erecciones y de la vida sexual del paciente". Ante ello, ha destacado que "los resultados actuales pueden no ser fiables y podrían cambiar significativamente con estudios mejor diseñados y de mayor calidad", ya que "las ondas de choque cuentan con una base teórica atractiva, relacionada con la angiogénesis, la regeneración vascular o la reparación tisular".

Así, ha diferenciado la terapia de tratamientos consolidados, como los inhibidores de la PDE5, entre los que se encuentran el sildenafil y el tadalafil. "Las ondas de choque presentan resultados modestos, una elevada variabilidad y evidencia todavía insuficiente", ha resumido, aunque ha subrayado que "esto no significa que ningún paciente pueda beneficiarse".

"La cuestión es que todavía no se conoce con suficiente precisión en qué pacientes funcionan mejor, cuál es el protocolo adecuado, cuánto dura el efecto y qué resultados pueden esperarse realmente", ha declarado el especialista, que considera que "en Medicina rigurosa, esa incertidumbre es un problema y debe explicarse al paciente con claridad".