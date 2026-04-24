Un especialista alerta de la presión en la recuperación de los deportistas de élite, tras la lesión de Lamine Yamal

Imagen del futbolista Lamine Yamal. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El doctor Joel Cuesta, miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, ha advertido sobre "la presión en los tiempos de recuperación" de los deportistas de élite, como en el caso del jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, que recientemente ha sufrido una lesión en el bíceps femoral izquierdo y tiene como objetivo llegar al próximo Mundial.

"Adelantar los tiempos más allá de los criterios clínicos puede aumentar el riesgo de recaída. Y también condicionar tanto el rendimiento como la evolución del deportista", ha señalado Cuesta.

En este contexto, el especialista pone el foco en una dinámica "cada vez más presente" en el deporte de alto nivel, "la presión por ajustar los plazos de recuperación a calendarios altamente exigentes".

"El bíceps femoral es el músculo que más frecuentemente se lesiona en el fútbol. Está muy exigido, y por tanto, con alto riesgo de lesión, en acciones de golpeo con la rodilla en extensión y sobre todo, en el final de la fase de balanceo del sprint", ha subrayado Cuesta.

Además, el médico rehabilitador asevera que "esta lesión tiene un riesgo de recaída cercana al 30 por ciento" y destaca que "si se fuerza la vuelta aumenta de forma significativa este riesgo". "Esta lesión puede condicionar tanto el rendimiento como la disponibilidad en competiciones clave como el Mundial de junio del presente año", agrega.

Prosigue el especialista de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física que "este tipo de lesiones suelen producirse por contracción excéntrica del músculo". El jugador nota una sensación de pinchazo y tiende a detenerse inmediatamente. "En ese momento, un cambio o detención de la actividad de forma precoz es fundamental para evitar que una lesión leve evolucione a una rotura de mayor gravedad", describe.

Por todo ello, subraya que "el objetivo de la rehabilitación y readaptación es que el músculo recupere su capacidad para tolerar esfuerzos de alta velocidad y exigencia. Es ahí donde se produce la mayoría de las recaídas".

"En una lesión de bíceps femoral, respetar los tiempos biológicos es la única forma de llegar en condiciones a una gran cita como el Mundial. Forzar puede parecer que acerca el objetivo, pero, en realidad, lo pone en riesgo", finaliza.