Archivo - Especialista aboga por una búsqueda activa de casos de EPOC en personas con factores de riesgo y síntomas - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / UTAH778 - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, la doctora María Gómez Antúnez, ha manifestado que en enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), "se debe hacer una búsqueda activa de casos en personas con factores de riesgo (como el tabaquismo) y síntomas como disnea, tos crónica, fatiga, infecciones respiratorias de repetición o enfermedades cardiovasculares".

"El diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales desafíos", ya que "retrasa la intervención y la oportunidad de frenar el deterioro", ha indicado, señalando, por ello, que "es fundamental concienciar a los profesionales sanitarios para que identifiquen de forma proactiva a estos pacientes y facilitarle el acceso rápido a una espirometría de calidad".

De esta manera se ha manifestado durante la celebración del 'Espacio EPOC', organizado por la compañía biofarmacéutica Chiesi España & Portugal, cita científica en la que se ha puesto el foco en cómo la innovación, la inteligencia artificial (IA), la personalización del tratamiento y el abordaje multidisciplinar pueden mejorar el control y adherencia de las personas con EPOC, que es una de las patologías respiratorias crónicas con mayor prevalencia en España.

En concreto, la enfermedad afecta a cerca de tres millones de personas en el país, de las cuales, aproximadamente, el 78 por ciento está sin diagnosticar. Además, es la cuarta causa de muerte en España, con 30.000 fallecimientos anuales, motivo por el que la reunión ha contado con un Comité Científico formado por la experta, entre otros especialistas.

Junto a Gómez Antúnez, han participado el Chairman del Board of Directors de la Iniciativa Global para la EPOC (GOLD, por sus siglas en inglés), el doctor Àlvar Agustí; el miembro del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, el doctor Juan Antonio Riesco; la integrante del Hospital Universitario de Cruces de Bilbao (Vizcaya), la doctora Patricia Sobradillo; el representante del Hospital Universitari de Mataró (Barcelona), el doctor Ramón Boixeda; el miembro del Centro de Salud Menasalbas de Toledo, el doctor Juan Antonio Trigueros; y el facultativo del Centro de Salud de Ruzafa de Valencia, el doctor Enrique Mascarós.

NO TODOS LOS PACIENTES NECESITAN EL MISMO TRATAMIENTO

"La IA puede contribuir a mejorar el control de la EPOC y a tomar decisiones más personalizadas para cada paciente a través de aspectos como la mejora de su diagnóstico, de su caracterización y personalización, así como de la recomendación de mejores estrategias terapéuticas, entre otras aportaciones", ha indicado Agustí, mientras que Sobradillo ha subrayado que la enfermedad es "compleja y heterogénea", por lo que "no todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento".

Al respecto, ha señalado que "identificar rasgos tratables, como las exacerbaciones, la eosinofilia, la disnea o las comorbilidades", permite "adaptar las intervenciones a las necesidades de cada persona". "Las principales oportunidades están en hacer búsqueda activa de casos, confirmar el diagnóstico con espirometría de calidad y convertir cada visita en una evaluación estructurada de control, no solo en una renovación de inhaladores", ha sostenido, en la línea, Mascarós.

"Con esta nueva edición de 'Espacio EPOC', reforzamos nuestro compromiso con la innovación y con la formación continuada de los profesionales sanitarios", ha afirmado, por su parte, la directora de Medical & Technical Affairs de Chiesi España & Portugal, Dolors Querol, que ha destacado la promoción de intercambio de conocimiento "con el fin de contribuir a una atención cada vez más personalizada, predictiva y eficiente, facilitando la toma de decisiones clínicas y ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas con EPOC".

Para ello, el encuentro se ha dividido en tres áreas de trabajo simultáneas para abordar los retos específicos de cada disciplina, que son 'Espacio Neumología', centrado en el manejo práctico del paciente controlado y la identificación de rasgos tratables; 'Espacio Medicina Interna', para la evaluación de las consecuencias del diagnóstico tardío y el peso de las comorbilidades en el pronóstico; y 'Espacio Medicina de Familia', con un bloque sobre la aplicación de la evidencia en el manejo de la persona con EPOC a través de las guías de práctica clínica y otro sobre la importancia de identificar si el paciente está controlado o no y actuar en consecuencia.