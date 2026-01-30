Los españoles consideran la sostenibilidad clave para el bienestar en hospitales, según un estudio

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera y un paciente. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 80 por ciento de los ciudadanos considera prioritario que los hospitales incorporen materiales más responsables en sus reformas o nuevas construcciones, según el 'Barómetro Saint-Gobain de los Hospitales 2025', estudio que aborda los principales retos, preocupaciones y tendencias que marcarán el futuro de los centros hospitalarios en España y pone el foco en el uso de materiales sostenibles en los entornos hospitalarios.

El Barómetro Saint-Gobain sobre los Hospitales 2025 se basa en un estudio cuantitativo para el que se realizaron 800 entrevistas a población general de 18 a 70 años. Así, un 61 por ciento de la población estaría dispuesta a asumir un sobrecoste medio del 7,5 por ciento para garantizar este tipo de soluciones. Este compromiso se mantiene de forma transversal entre generaciones y territorios, con una sensibilidad ligeramente superior entre mujeres, jóvenes y personas de la generación 'boomer'.

Asimismo, el Barómetro evidencia que quienes han tenido una experiencia hospitalaria más prolongada, como pasar la noche en un centro sanitario, valoran en mayor medida factores como el confort, el silencio o la calidad del aire.

Más allá de su impacto ambiental, los materiales empleados en los hospitales se perciben como un elemento clave para mejorar la experiencia asistencial. Aspectos como la higiene, la ventilación, la iluminación natural o el aislamiento térmico y acústico se sitúan entre los factores más relevantes para la ciudadanía, al estar directamente relacionados con la salubridad del entorno, el descanso y la seguridad.

"El 'Barómetro Saint-Gobain de los Hospitales 2025' nos permite comprender mejor qué esperan los ciudadanos de estos espacios y cómo el diseño y los materiales pueden contribuir a crear entornos más saludables, confortables y eficientes. Desde el Grupo asumimos este reto como parte de nuestro compromiso con una arquitectura hospitalaria más humana y alineada con las necesidades reales de la sociedad", afirma María Isabel Sánchez, directora de soluciones innovadoras de Saint-Gobain.

En respuesta a estas demandas, Saint-Gobain señala que la envolvente del edificio juega un papel clave en este objetivo, especialmente en términos de aislamiento térmico y acústico, control del ruido y eficiencia energética. En este sentido, apunta que sistemas como las fachadas opacas ENVEO permiten configurar soluciones de cerramiento completas, como fachadas ventiladas, SATE o revestimientos de mortero, adaptadas a las necesidades de cada proyecto hospitalario, contribuyendo a crear espacios más estables, silenciosos y confortables para pacientes, profesionales y acompañantes.