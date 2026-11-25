Jornada 'Afrontando retos en investigación clínica pediátrica'. - FARMAINDUSTRIA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga, ha detallado que España ha superado los 1.500 ensayos pediátricos desde la entrada en vigor del Real Decreto de Ensayos Clínicos, en 2016, pese a lo que ha llamado a no conformarse y "seguir mejorando los procesos".

Así lo ha apuntado en la jornada 'Afrontando retos en investigación clínica pediátrica', celebrada la semana pasada en Barcelona, un encuentro impulsado por el Institut de Recerca Sant Joan de Déu, la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos (RECLIP) y Farmaindustria y en el que han participado más de un centenar de profesionales, de forma presencial y telemática.

Tras poner en valor la cifra de ensayos pediátricos, Martín ha instado a seguir trabajando para aprovechar el potencial de los datos y facilitar que más niños y sus familias puedan participar en la investigación, ya que es la forma de desarrollar nuevos tratamientos.

A este respecto, ha destacado la propuesta del nuevo reglamento de biotecnología, sobre la que ha explicado que no solo busca agilizar los tiempos de aprobación, sino también permitir que los pacientes de enfermedades minoritarias participen en ensayos clínicos en otros países.

TRANSFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La jornada 'Afrontando retos en investigación clínica pediátrica' busca ser un espacio de colaboración entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo de nuevos tratamientos para niños y adolescentes. En este sentido, esta décima edición se ha centrado en la transformación que está experimentando la investigación y en los retos que aún se deben resolver.

Uno de los temas principales han sido las terapias avanzadas. La directora de Investigación Clínica del Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Joana Claverol, ha afirmado que "abren una oportunidad extraordinaria para cambiar el pronóstico de muchas enfermedades pediátricas, especialmente de aquellas que hoy todavía no tienen alternativas terapéuticas eficaces".

Sin embargo, ha enfatizado que conseguir que los niños y sus familias se beneficien de este potencial depende de superar "importantes retos científicos, regulatorios, asistenciales y de financiación".

Precisamente, entre las barreras que aún encuentran pacientes y familiares para participar en investigación clínica, se ha apuntado a la propia naturaleza de los ensayos pediátricos, los desplazamientos a los centros investigadores o el impacto que la participación puede tener sobre la vida familiar.

Frente a ello, se ha instado a buscar fórmulas que acerquen y faciliten la investigación a los pacientes. "Los modelos descentralizados pueden ayudarnos a acercar la investigación al entorno del paciente, reducir desplazamientos y hacer más sencilla la participación, siempre manteniendo las mismas garantías de calidad y seguridad", ha señalado como propuesta la responsable de Desarrollo y Operaciones en Hub RECLIP, Esther Montero.

El uso secundario de los datos como herramienta imprescindible para generar conocimiento y favorecer la investigación en población infantil ha sido mencionado por los participantes en distintas ocasiones, así como la necesidad de seguir avanzando en modelos que permitan aprovechar la información disponible manteniendo las garantías necesarias para los pacientes.