Archivo - Experto indica que España será pionera en "reprogramación parcial de células humanas para tratar la artrosis de rodilla" - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El académico de número de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), el profesor Pedro Guillén, ha manifestado que "España será el primer país del mundo que aplicará un tratamiento basado en la reprogramación parcial de las células humanas para tratar la artrosis de rodilla".

"Es un hito científico y sanitario porque estas células pueden obtenerse a partir de tejidos adultos y convertirse en distintos tipos de células con potencial para reparar tejidos dañados", ha sostenido, destacando por ello que las células vivas "en sí mismas son instrumentos para curar, regenerar y cambiar la vida humana". No obstante, lamenta que hayan tenido que pasar 20 años desde su descubrimiento, ya que "el origen de esta tecnología tuvo lugar en 2006".

Según ha señalado Guillén, el científico japonés Shinya Yamanaka logró reprogramar células adultas mediante la introducción de una serie de genes conocidos como factores de Yamanaka, lo que le valió el Premio Nobel, en 2012, y es que mostró "que las células pueden volver atrás en su desarrollo". Ahora, Japón se acaba de convertir en la primera nación en autorizar el uso clínico de tratamientos basados en la reprogramación celular total, usando células humanas reprogramadas llamadas 'iPSC' o células madre pluripotentes inducidas.

En concreto, esta autorización de comercialización, concedida a la compañía farmacéutica Sumitomo Pharma, es de carácter condicional y limitada en el tiempo para dos productos: uno dirigido a pacientes con insuficiencia cardiaca grave debida a miocardiopatía isquémica y otro para Parkinson con respuesta insuficiente a los tratamientos disponibles.

"El hecho de que los primeros tratamientos hayan tardado dos décadas en llegar a los pacientes pone de relieve las dificultades existentes en la traslación del conocimiento científico a la práctica clínica", ha continuado este experto, que ha añadido que "la necesidad de garantizar la seguridad es incuestionable, pero este caso invita a reflexionar sobre la agilidad de los marcos regulatorios y la capacidad de los sistemas sanitarios para incorporar innovaciones de alto impacto en tiempos razonables".

A juicio del también fundador y director de Clínica CEMTRO, en el proceso de reprogramación de células adultas para hacerlas volver a un estado muy primitivo, similar al de las células embrionarias, estas "pierden sus características originales y recuperan la capacidad de convertirse en casi cualquier tipo de célula del organismo, como células del corazón, del cerebro o del cartílago".

ALGUNOS RIESGOS DE MUTACIÓN EN LA REPROGRAMACIÓN TOTAL

Este procedimiento provoca "algunos riesgos de mutación" y "otros matices relacionados con la seguridad a largo plazo, por lo que en Japón han exigido la generación de datos adicionales de eficacia y seguridad tras su aprobación para confirmar su beneficio", ha proseguido, para agregar que, por contra, en la reprogramación parcial, que busca rejuvenecer las células sin necesidad de llevarlas completamente a un estado embrionario, "en lugar de transformarlas en células 'iPSC' completas, se activan de forma controlada algunos de los mecanismos de reprogramación para recuperar funciones celulares deterioradas, manteniendo al mismo tiempo la identidad original de la célula".

Abundando en esta técnica, ha señalado que "es prometedora porque combina regeneración, rejuvenecimiento y mantiene la identidad tisular". "Además, ofrece un perfil seguro y controlable, lo que refuerza su enorme interés biomédico y traslacional", ha manifestado, tras lo que ha celebrado el hecho de que España la vaya a aplicar en artrosis de rodilla, que es "una de las enfermedades más prevalentes a partir de los 65 años".

"La artrosis, en sus estados precoces, podrá revertirse, así como las lesiones musculares y la sarcopenia en la vejez", ha declarado Guillén, quien ha subrayado que, "de forma escalonada, se aplicará, principalmente, en enfermedades asociadas al envejecimiento y al deterioro tisular, como las cardiovasculares, las metabólicas, otros tipos de artrosis y varios tipos de cáncer".

Al respecto, ha informado de que, en 2016, en la revista especializada 'Cell', publicó un estudio realizado en el estadounidense Salk Institute de San Diego por el grupo del doctor Juan Carlos Izpisúa, la Clínica CEMTRO y la Universidad Católica San Antonio de Murcial (UCAM). En el mismo, "demostramos, por primera vez en el mundo, que la reprogramación parcial podía rejuvenecer tejidos en modelos animales, siendo calificado como uno de los 10 estudios más destacados de la última década", ha explicado.

Junto a ello, ha declarado que "se han explorado aplicaciones en distintos tejidos y órganos, como cartílago, músculos, páncreas, hígado, sistema cardiovascular y cerebro". No obstante, "aún estamos en una fase inicial y los resultados clínicos en humanos deben confirmarse, no todas las células responden igual y todavía se están estudiando sus límites", ha afirmado, al tiempo que ha afirmado que, si se consigue retrasar el deterioro funcional asociado al envejecimiento, "el impacto más inmediato será en la calidad de vida".

"Nuestro país no puede quedarse al margen de un cambio científico y sanitario de esta envergadura", ha manifestado Guillén, que ha concluido afirmando que "este logro científico-médico es de la magnitud del descubrimiento de los antibióticos del siglo XX", por lo que "participar activamente en esta transformación representa una oportunidad histórica y una verdadera ventana estratégica para no limitarse a adoptar estas tecnologías, sino también para contribuir decisivamente a su desarrollo y posicionarse como un referente internacional en investigación biomédica y en la implementación responsable de terapias avanzadas".