España logra un nuevo récord en trasplantes tras registrar 39 donantes de órganos en 48 horas

Archivo - Imagen de recurso de un quirófano. - TWILIGHTSHOW/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

España ha alcanzado un nuevo récord en trasplantes al registrar 39 donantes de órganos en 48 horas, lo que ha permitido salvar o mejorar la calidad de vida de 75 pacientes que necesitaban un trasplante, ha informado el Ministerio de Sanidad.

Entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, 34 familias dijeron sí a la donación de órganos tras el fallecimiento de un allegado. Además, en ese mismo periodo, otras cinco personas donaron un órgano en vida, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En este contexto, el Ministerio destaca que esta actividad fue fruto de un "gran trabajo en equipo" y del esfuerzo de cientos de profesionales y organismos coordinados por la ONT, para que "el valioso gesto de la donación se transforme en la realidad del trasplante".

En concreto, fueron 46 hospitales de 10 comunidades autónomas los involucrados en este nuevo récord de trasplante. De los 75 trasplantes efectuados, 49 fueron renales, 14 hepáticos, 8 pulmonares, 2 cardiacos y uno de páncreas-riñón.

Entre las personas trasplantadas se encontraban cuatro pacientes incluidos en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados (PATHI) de la ONT, personas con muchas dificultades para trasplantarse por sus características inmunológicas.

Las comunidades autónomas implicadas en la actividad de donación y trasplante el 24 y 25 de marzo fueron: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Asimismo, para el transporte de órganos y equipos de trasplante, fue precisa la movilización de 5 aviones privados, con la implicación de los aeropuertos de Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

EL RÉCORD ANTERIOR SE ALCANZÓ EN ABRIL DE 2024

Al hilo, Sanidad destaca que este pico de actividad de trasplante de órganos solo es comparable con el récord anterior registrado el 17 de abril de 2024, cuando se realizaron 48 trasplantes en 24 horas de 19 donantes fallecidos. "Este número de procedimientos confirma la robustez del modelo español de donación y trasplante y la solidaridad de nuestra sociedad", añade el Ministerio.

En 2025, en España se realizaron 6.334 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 129,0 trasplantes por millón de población. En total, 2.547 personas donaron sus órganos tras fallecer, lo que sitúa la tasa de donación en 51,9 donantes por millón de población, y a las 408 personas que donaron un órgano en vida. España mantiene el liderazgo mundial en donación de órganos desde hace más de tres décadas.

Por último, la ONT subraya que toda esta actividad es posible gracias a la generosidad de los donantes y de sus familias, así como a la implicación de todos los profesionales que participan en cada operativo. Pese a estos datos, recuerda que cada día más de 5.000 personas esperan un órgano en España.