España finalizó 2025 con 135 laboratorios clínicos y otros servicios diagnósticos acreditados

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MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha presentado su Memoria de Actividad 2025, que recoge la evolución positiva del sistema de acreditación español, que, en la parte sanitaria, finalizó el año con 135 laboratorios clínicos y otros servicios diagnósticos acreditados, lo que supone un incremento próximo al nueve por ciento.

El sistema de acreditación superó el año pasado las 2.000 entidades acreditadas y las 2.500 acreditaciones vigentes, lo que refleja un aumento cercano al tres por ciento respecto al ejercicio anterior. En este total, se incluyen las 135 acreditaciones a laboratorios clínicos, así como 1.197 acreditaciones de laboratorios de ensayo, 167 de calibración, 528 de entidades de inspección, 256 de producto, 136 de sistemas de gestión, 37 de personas y 27 de validación y verificación, entre otros.

En el ámbito sanitario, destaca que casi el 40 por ciento de los laboratorios han ampliado sus especialidades, lo que, según la ENAC, se traduce en una oferta diagnóstica cada vez más completa y fiable para el sistema de salud.

Entre los nuevos servicios acreditados en el último año se encuentra la primera acreditación a la Sociedad Española de Citología (SEC) para la organización de ensayos de aptitud para laboratorios que llevan a cabo dos tipos de pruebas para detectar el cáncer de cuello de útero.

Asimismo, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca han obtenido la acreditación para la cuantificación de células CAR-T, una prueba fundamental en el seguimiento de pacientes con neoplasias oncohematológicas tratados con terapia CAR-T.

A su vez, se ha otorgado la primera acreditación al biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía bajo la norma ISO 20387 para la actividad que desarrolla como Nodo de Granada del Banco Nacional de Líneas Celulares (BNLC). En concreto, esta acreditación respalda la actividad del biobanco relacionada con la custodia y distribución de líneas celulares pluripotentes humanas.

Durante la reunión de la Asamblea General de la ENAC, en la que se ha presentado la memoria, el presidente de la entidad, José Manuel Prieto, ha destacado el papel de la acreditación como "una herramienta esencial para garantizar la correcta aplicación de las políticas públicas, reforzar la competitividad y aportar confianza en un contexto internacional caracterizado por la aceleración tecnológica, la transición hacia modelos más sostenibles y la evolución de la regulación europea".