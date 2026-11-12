España dispone de una enfermera escolar por cada 6.587 alumnos, según datos del Consejo General de Enfermería

Archivo - Niño siendo atendido por una enfermera. - MACNIAK - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido de que el "insuficiente" número de enfermeras escolares detectada en España "se está agravando", al pasar de una profesional por cada 6.368 alumnos a una por cada 6.587, y ha insistido en la necesidad de reconocer su papel y garantizar su presencia en los centros escolares.

"No podemos permitir que cada vez haya más niños dependiendo de una misma enfermera, porque esto dificulta garantizar una atención adecuada, segura y de calidad", ha aseverado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Los datos obtenidos por el Observatorio de Enfermería Escolar del CGE muestran que hay un total de 1.263 enfermeras destinadas a centros educativos, contando a 1.203 consideradas enfermeras escolares y otras 60 contratadas por el Servicio Canario de Salud a tiempo completo para estos centros. Todo ello para un total de 8.319.029 alumnos en el curso 2024/2025.

Según muestran, hay comunidades autónomas especialmente afectadas. Como ejemplos, Cantabria solo cuenta con cinco enfermeras para un total de 92.611 alumnos, Navarra tiene siete enfermeras para 119.005 alumnos y País Vasco tiene 16 enfermeras para 362.460 alumnos.

En otros territorios, como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña la figura de la enfermera escolar no es exclusiva en los centros educativos, sino que se trata de atención a través de programas con actividades puntuales desde la Atención Primaria (AP).

RECONOCIMIENTO NACIONAL

En este contexto, el CGE, que ha urgido a abordar la implantación de la enfermería escolar en todo el país, lidera un posicionamiento en el que participan una veintena de entidades para solicitar la creación de un diploma de acreditación de estas especialistas, de forma que se les dé un reconocimiento a nivel nacional.

"No podemos olvidar que cerca del 19 por ciento de los niños y jóvenes tienen enfermedad crónica. Las enfermeras escolares realizan promoción y prevención de la salud en los centros escolares desde las edades más tempranas y para toda la comunidad educativa, garantizando que a futuro tengamos poblaciones más sanas", han advertido.

En esta línea, Pérez Raya ha reprochado la "desigualdad" que genera la falta de enfermeras escolares, ya que obliga a que un niño con una enfermedad crónica o una necesidad especial de salud "tenga que renunciar a acudir al colegio que desea por no disponer el centro de una enfermera escolar", lo que a su vez "compromete el derecho de todos los niños a una educación inclusiva y en condiciones de seguridad".

La coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería, Guadalupe Fontán, ha resaltado que las enfermeras escolares, además de atender las necesidades de salud del alumnado, desarrollan una "labor fundamental" de promoción de la salud, prevención de enfermedades y educación en hábitos de vida saludables.