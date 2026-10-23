ESMO investiga cómo optimizar los tratamientos en cáncer, con ajuste de dosis y duración, pero con máxima eficacia - ESMO

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), el doctor Fabrice André, ha indicado que los especialistas han asumido la labor de investigar cómo optimizar los tratamientos en cáncer, "ajustando sus dosis y duración de manera que mantengan su máxima eficacia con menores efectos secundarios".

Llevar a cabo la tarea es una "importante responsabilidad", ha indicado en la jornada inaugural del Congreso que la sociedad científica va a desarrollar en Madrid hasta el 27 de octubre. En la cita, los expertos van a compartir los últimos avances en nuevas terapias, el empleo de la inteligencia artificial (IA) para desarrollar nuevos fármacos con mayor agilidad e incluso inmunoterapias personalizadas para evitar recaídas.

Así, tras exponer la responsable del Comité de Comunicación de ESMO, la doctora Ángela Lamarca, que el evento va a contar con más de 40.000 asistentes, 2.400 nuevos estudios, cerca de 2.000 trabajos presentados en la plataforma virtual, 12 abstracts presidenciales y 230 sesiones, André ha explicado que optimizar las terapias "ofrece tres ventajas principales".

"En primer lugar, hace que los efectos secundarios que se asocian a algunas terapias contra el cáncer se vean reducidos, con el consiguiente beneficio para la calidad de vida de los pacientes", ha indicado, tras lo que ha manifestado que, "en segundo lugar, permite ahorrar costes en términos de servicios sanitarios, ya que se consumen menos recursos". "Por último, permite mejorar el acceso a los tratamientos", ha declarado en referencia a la línea de investigación también llamada 'desescalada'. No obstante, este tipo concreto de estudios son más difíciles de diseñar que los ensayos clínicos convencionales, y es que los últimos suelen basarse en la comparación entre una nueva terapia y el tratamiento convencional, pero los de optimización requieren variables diferentes y muchas veces complejas.

TRABAJO COLABORATIVO

Por ello, para la puesta en marcha, ESMO colabora de forma estrecha con asociaciones de pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios que desarrollan su trabajo en el día a día de la atención a las personas que viven con cáncer. "Desde las primeras fases de los estudios de optimización, esa colaboración es imprescindible", han indicado al respecto los presidentes del Comité Científico de ESMO, los doctores Yelena Janjigian y James Larkin.

"Los clínicos, los pacientes y sus cuidadores y los demás profesionales son los primeros en plantearse preguntas de este tipo, si sería posible ajustar una terapia en cantidad o en el tiempo, con la misma seguridad, y qué pasos habría que dar, exactamente, para estudiar este tipo de variables", han expuesto, destacando como "ejemplos de éxito" sobre ello "los estudios que han probado la posibilidad de reducir la radioterapia en algunos tipos concretos de tumores, en ocasiones pudiendo eliminarla por completo".

Por otro lado, y tras indicar que la cita albergará una sección temática totalmente centrada en el aprovechamiento de la IA, además de las protagonizadas por estrategias de prevención y detección precoz de la enfermedad, los especialistas han compartido una iniciativa para humanizar la comunicación científica, proyecto orientado a los pacientes y sus familias, pero también a los investigadores que tienen la responsabilidad de divulgar sus hallazgos y a los periodistas que los difunden, para los que ha ofrecido un decálogo de recomendaciones.