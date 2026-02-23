La escleroterapia permite tratar varices de forma ambulatoria y retomar la actividad habitual de forma "casi inmediata"

Archivo - Varices. - AZAT_AJPHOTOS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Área de Flebología del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional y de Ruber Internacional Centro Médico Habana, Francisco Javier de Abajo, ha destacado que la escleroterapia permite tratar las varices de forma ambulatoria y que el paciente retome su actividad habitual de forma "casi inmediata".

Cuando el sistema venoso no funciona de manera adecuada, la sangre tiende a acumularse en las venas, favoreciendo su dilatación y la aparición de varices, que pueden provocar pesadez, dolor, hinchazón o cansancio en las extremidades inferiores.

El abordaje terapéutico de las varices depende del tipo, calibre y localización de las mismas, así como de la situación clínica de cada paciente, por lo que requiere una valoración previa por parte del especialista en angiología y cirugía vascular.

Entre las técnicas disponibles, la escleroterapia se ha consolidado como una de las técnicas más utilizadas por su eficacia y su carácter mínimamente invasivo. Este procedimiento consiste en la inyección de una medicación directamente en el interior de la vena afectada, provocando una reacción controlada que favorece su cierre progresivo y posterior reabsorción.

Francisco Javier de Abajo ha explicado que el tratamiento requiere varias sesiones, generalmente semanales, y tras cada una de ellas el paciente puede continuar con su vida cotidiana. La técnica se adapta al tipo de variz mediante dos modalidades principales, que son la escleroterapia líquida y la escleroterapia con espuma.

ESCLEROTERAPIA LÍQUIDA Y CON ESPUMA

En cuanto a la primera, el experto ha detallado que se emplea sobre todo para tratar vasos muy finos, como las telangiectasias o venas reticulares, conocidas popularmente como arañas vasculares, sobre las que ha recordado que no son solo un problema estético, sino que forman parte de la enfermedad venosa.

Tras cada sesión, se recomienda el uso de una media elástica de compresión durante tres días, así como caminar al menos 15 minutos inmediatamente después del tratamiento. Pasado este periodo, el paciente puede retirar la media en su domicilio y comenzar la aplicación de cremas para favorecer la reabsorción de pequeños hematomas.

Respecto a la escleroterapia con espuma, está indicada para varices de mayor calibre, con frecuencia varices residuales tras una cirugía previa, aunque también puede emplearse en determinados casos de malformaciones venosas. "La espuma, que se prepara mediante la técnica de Tessari, permite un mayor contacto del fármaco con la pared venosa, lo que incrementa su eficacia", ha apuntado.

Al someterse a este tratamiento, es fundamental el uso continuado de un soporte elástico durante aproximadamente una semana para asegurar el cierre adecuado de las venas tratadas. Asimismo, se recomienda caminar durante una hora tras cada sesión. "Es un tratamiento compatible con la vida normal, aunque es muy importante no retirar la media durante ese periodo para optimizar los resultados", ha subrayado.